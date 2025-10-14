Ariete, l'amore è arrivato ma l'inizio della relazione è problematica: l'oroscopo di oggi, martedì 14 ottobre

Amori e amici poco sinceri potrebbero essere la causa del nostro scontento, impariamo a fare pulizia di quello che può rappresentare una zavorra. Perché tutto vada per il meglio, non ci basta essere speranzosi, dobbiamo agire con determinazione.

Loquaci e brillanti oratori, non ci spaventa chi, per il gusto di contraddire, cerca di sabotare il nostro intervento in una riunione di lavoro. Se le questioni economiche non quadrano, dovremmo metterci a tavolino e fare una lista delle priorità.

I sestili di Giove e di Saturno creano, quest’oggi, un’energia armoniosa particolare, che favorisce una crescita personale solida e duratura. Saturno ci rende più equilibrati nei rapporti e pronti a condividere le responsabilità in ogni ambito.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è difficile far valere le nostre idee, a patto di non farci prendere dall’emotività. Abbiamo davanti una giornata stancante, ma produttiva. Se la solitudine affettiva ci comincia a pesare, prepariamoci ad accogliere una persona attraente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siamo particolarmente concentrati sull’attività. Potremmo così apparire freddi e distaccati in amore, rischiando di pagarne le conseguenze. Qualche esborso in più potrebbe far sballare il bilancio, ma per fortuna il disagio è di breve durata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’ansia da prestazione ci è spesso nemica. Stabilendo però quali traguardi desideriamo raggiungere, è più semplice capire cosa possiamo ottenere. Venere aumenta le emozioni, ci aiuta a credere nelle relazioni stabili, complici e passionali.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il rischio di sentirci insicuri o di temere di non essere all’altezza va superato, ogni tipo di remora o frustrazione va bandita. Governati da Marte, pianeta della forza e della determinazione, dobbiamo seguire il nostro istinto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potrebbe ritardare il processo di realizzazione di qualche cosa che stiamo aspettando, ma la tenacia non viene meno, la soluzione è in arrivo. Si intensifica in noi il desiderio di evasione, una piccola vacanza, anche in solitaria, è utile.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La determinazione ci aiuta a studiare le migliori strategie per ottenere ciò che desideriamo, questo per noi è un punto fermo dal quale partire. Se dobbiamo presentare un progetto, non perdiamo tempo, gli astri consigliano vivamente di agire.

Acquario. 21/1 – 19/2

La voglia di liberarci dagli schemi e dalle situazioni che pesano è sempre più forte. Questo è il tempo di piccole o grandi rivoluzioni. Originali e stravaganti, riusciamo a creare intorno a noi uno stuolo di ammiratori e di seguaci.

Pesci. 20/2 – 20/3

Manteniamoci cauti nelle decisioni, dal momento che ci potrebbero essere vari fattori da prendere in considerazione per una svolta. Quello che dobbiamo difendere è la nostra sensibilità, a volte siamo troppo disponibili e comprensivi.