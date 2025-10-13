Vergine, superate tanti ostacoli e tutto bene in amore: l'oroscopo di oggi, lunedì 13 ottobre

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 13 ottobre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Le quadrature della Luna e di Giove generano impulsività e sbalzi d’umore, in questo caso attenzione a non prendere decisioni spinti dalla fretta. Sentirsi inclini a fare acquisti un po’ folli o a promettere regalie al momento può essere rischioso.

Toro. 21/4 – 20/5

Nonostante ci sia consigliata maggiore cautela, visto gli aspetti di Venere e di Giove, se abbiamo qualcosa da difendere, è il momento giusto per farlo. Dedichiamo passione e cuore a chi amiamo, ma con un Sagittario impariamo a dosare la gelosia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio, pianeta dell’intelletto e governatore del segno, ci invita, in questo cambio stagione, a rivalutare alcune rigidità caratteriali. Un colpo di scena potrebbe farci cambiare, di punto in bianco, la strada che da sempre percorriamo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con i trigoni fra la Luna, Mercurio e Marte, abbiamo terreno fertile per ottenere i risultati di ciò che, da tempo, richiede la nostra considerazione. Fuoco e fiamme nel rapporto, anche per i contrasti accesi e a volte dolorosi: dolcezza come medicina.