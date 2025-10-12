Bilancia, evitate inutili polemiche: oroscopo di oggi, domenica 12 ottobre

Ci sono momenti in cui avvertiamo la necessità di esprimere una grande forza di ribellione, per convincere gli altri delle nostre ragioni. La vicinanza di un amico che condivide i nostri stessi interessi è di grande aiuto psicologico.

Se lavoriamo in un ambiente chiuso, costretti a un orario stressante, cambiamo in cerca di nuovi ritmi, dove poterci ritagliare degli spazi personali. Ci sentiamo spinti a comportarci in modo innovativo, sia nelle amicizie sia in amore sia nell’attività.

Le quadrature della Luna e di Giove portano il desiderio di realizzare un sogno anche a costo di dover affrontare scelte difficili o campali. Le storie collaudate non temono nulla, ma se si parla di denaro, è probabile che sorgano degli attriti.

Leone. 23/7 – 23/8

Progressivo miglioramento della posizione professionale, utile per acquisire nuove competenze che dipendono anche dalle ambizioni personali. Riscopriamo passione e romanticismo nei rapporti, amare ed essere amati è un toccasana per l’ego.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sempre solerti nell’escogitare soluzioni in qualsiasi tipo di difficoltà, ci ritroviamo stanchi e con un grande bisogno di evasione dal quotidiano. Le stelle consigliano di abbandonare l’eccesso di perfezionismo, per dedicarci a ciò che conta veramente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se abbiamo dato consigli e avvertimenti che non sono stati ascoltati, evitiamo inutili polemiche, siamo ora meno accomodanti e tolleranti. Il processo di autostima si fa importante, ci sentiamo sicuri, ma non procrastiniamo gli eventi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Cerchiamo di essere più comprensivi che suscettibili, questa è una buona pratica da prendere in considerazione al lavoro e nel privato. Le congiunzioni di Marte e di Mercurio placano le tensioni interiori, affinché non si creino conflitti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Elaborare i pensieri, parlandone con altri, serve ad avere maggiore chiarezza, ma alla fine vince la convinzione delle nostre idee. Per noi sempre in lotta fra libertà e legami solidi, è possibile anche vivere una relazione a distanza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Andare avanti senza timori permette di ottimizzare ciò che abbiamo programmato, gli astri ci mettono in guardia dalle spese eccessive. Prepariamoci a un incontro inaspettato, in grado di riattivare piaceri ed emozioni sopite da tempo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Maturata un’idea in testa, non conosciamo ostacoli e se ci sono, li saltiamo a piè pari. Le stelle ci conducono per mano verso la meta. Le finanze scarseggiano? Niente paura, la situazione è passeggera, la sicurezza è dietro l’angolo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata di riposo è utile ai fini di una settimana che vede impegni abbastanza serrati, riposiamo non solo il fisico, ma anche la mente. Chi è in coppia potrebbe sentire il peso di un legame che ha perso, nel tempo, trasporto ed entusiasmo.