Leone, il desiderio di emergere spinge a essere protagonisti: oroscopo di oggi, sabato 11 ottobre

È opportuno tenerci lontano da persone che per pregiudizio o convenzione dicono sempre di no, abbiamo bisogno di una bella carica di ottimismo. Quando si hanno tante stelle a favore, non c’è garanzia di vittoria, ma la sicurezza di buone probabilità.

Siamo così vivaci intellettivamente, al punto di varcare la soglia del nostro rigore, mettendoci in gioco e azzardando intuizioni creative. Incalzati dalle preoccupazioni, potremmo fare amare riflessioni, provando un senso di scomoda incertezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Il desiderio di emergere diventa forte e ci spinge a essere protagonisti. L’esperienza e l’ambizione ci danno modo di andare avanti nei progetti. Non dimentichiamo di regalarci del tempo per riprendere le redini della nostra vita sentimentale.

Vergine. 24/8 – 22/9

Saturno in opposizione potrebbe portare fastidi scatenati da situazioni passate e da qualche cosa che torna alla luce e deve essere chiarita. Non sprechiamo la presenza di questa Venere nel nostro cielo, che regala pieno successo in amore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il Sole sosta nel segno, e questo ci dà modo di risolvere alcune cose in sospeso, facendo comunque attenzione, con Giove contro, alle spese. La prudenza ci suggerisce relazioni affettive leggere, senza promesse che potrebbero condizionarci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non manca l’intuizione, punto di forza per superare con circospezione alcune faccende finanziarie. Torniamo a godere di una serena autostima. Se siamo afflitti da fastidi e disturbi ricorrenti, questo è il periodo adatto a un percorso di prevenzione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli astri in posizione complicata ci preoccupano: servono una spinta a ciò che si è rallentato e una bella energia nel procedere senza timori. La condizione economica che ci ha impensierito si sta appianando, grazie a nuovi impegni lavorativi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

È molto importante circondarsi di persone affidabili, al fine di donare chiarezza e gestire al meglio eventuali divergenze professionali. Un incontro interessante dona stimoli e novità, sia per quanto riguarda il nostro cuore sia nell’attività.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se ci troviamo in attesa di un salto di carriera o di un cambio di mansione, è opportuno farci notare, per poterne vedere gli esiti entro fine mese. La situazione generale è protetta dal Sole, e anche i rapporti interpersonali si prospettano al meglio.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’opposizione di Venere a Saturno, seppure di breve durata, non ci porta a essere così ben predisposti alla tenerezza nel rapporto a due. Siamo in grado di superare alcune complicazioni familiari con la buona volontà. Manteniamo l’ottimismo.