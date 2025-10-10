Gemelli, vivacità e ottimismo sono un prezioso sostegno: oroscopo di oggi, venerdì 10 ottobre

Non è facile dare equilibrio alle priorità di oggi, le intuizioni fantasiose sgomitano accanto alle cose pratiche di cui ci dobbiamo occupare. Avvertiamo una spinta verso il sociale e l’aiuto privo di interesse è utile per la nostra autostima.

Se il cuore è libero da legami, gli astri ci offrono una nuova appetibile occasione. Un incontro che potrebbe sfociare in un rapporto duraturo. Con passo costante e deciso, nella nostra attività non avremo difficoltà a raccogliere i frutti desiderati.

Altruismo e generosità ci guidano negli affetti e nell’ambiente di lavoro, ma l’attenzione non è mai troppa, c’è chi se ne può approfittare. Gli amici organizzano un divertente programma per il fine settimana? Non rinunciamo al meritato riposo.

Leone. 23/7 – 23/8

La prospettiva di due giorni di riposo ci spinge più che mai all’azione, affrontiamo gli impegni pronti ad abbattere gli eventuali ostacoli. Cerchiamo di rendere il rapporto a due come una calda e avvolgente coperta, dimenticando il passato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Gli astri consigliano di intervenire sulla nostra rigidità, cercando di alimentare la parte più accondiscendente di noi per sentirci più liberi. Gli affari non tradiscono il fiuto, ci sentiamo pronti a confrontarci con situazioni convenienti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Si preannuncia un venerdì di lavoro complesso, siamo comunque pronti a svolgere i nostri compiti con la certezza di un risultato soddisfacente. In famiglia ci si prepara a un fine settimana di condivisione in compagnia e buonumore generale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Pronti a cavalcare l’onda? Non trascuriamo di ascoltare gli altri, questo può aiutarci a mettere in discussione le idee e le certezze. Affrontare alcune problematiche familiari, anche se non ci piace, serve a ristabilire equilibrio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La nostra parola d’ordine è cambiamento e crescita. Affrontiamo le prossime ore con l’intenzione di produrre qualcosa di nuovo e stimolante. La sensazione di stanchezza data dal cambio di stagione ci colpisce di più, perché siamo meteoropatici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se ci sono da chiarire problemi di coppia, è bene parlarne. Non ne abbiamo voglia, questo è sicuro, ma vince il desiderio di trovare serenità. L’opposizione di Giove potrebbe portare meno soldi in cassa, facciamo attenzione alle spese superflue.

Acquario. 21/1 – 19/2

Senza angoli bui non esisterebbero i sogni. Se le spese sono state troppe e gli impegni eccessivi, ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Se abbiamo goduto finora della piena libertà, è giunta l’ora di ritrovare il piacere dei sentimenti veri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Marte, Giove e Saturno sorridenti ci danno la possibilità di recuperare vecchi progetti e di realizzarli secondo le esigenze contingenti. L’amore fa capricci? Se ci sono rami secchi da tagliare, è opportuno agire subito senza rimpianti.