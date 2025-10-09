Pesci, state lontani da ciò che può colpire la vostra sensibilità: oroscopo di oggi 9 ottobre

Ci troviamo combattuti fra il rigore dei nostri principi e il desiderio di leggerezza che fa parte del lato più fantasioso e spensierato di noi. Le stelle consigliano di mantenere l’equilibrio in amore, rispettando la fiducia che ci viene offerta.

Le opposizioni di Mercurio e di Marte rappresentano una sfida tra le energie: il primo ci porta la logica del pensiero, il secondo la determinazione. Mettendo a freno l’impulsività, siamo in grado di difendere le nostre idee in maniera persuasiva.

Un cambiamento rischia di far cadere le nostre certezze, è importante preservare positività e motivazione nella gestione delle nostre decisioni. Ci fa stare bene essere riconosciuti in famiglia come punto di riferimento nelle questioni pratiche.

Leone. 23/7 – 23/8

Finalmente cominciamo a vedere i risultati di quello a cui, da tempo, ci dedichiamo. Le nostre fatiche ricevono soddisfazione e compensi. In coppia facciamo attenzione a non accendere la miccia della provocazione, manteniamo il controllo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nel lavoro avvertiamo l’esigenza di concentrarci, preferendo isolamento e tranquillità. Solo così possiamo avere la certezza del buon risultato finale. Riflettendo sulla fine dell’ultima storia e facendo un’analisi delle cause, troviamo di certo le risposte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La capacità di negoziare è la giusta risorsa che presto avremo occasione di mettere in pratica, chiudendo un affare o un contratto favorevole. Se la relazione comincia a diventare monotona e poco stimolante, è meglio agire che subire.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tenere pensieri e pesi dentro di noi rischia di far esplodere il contenitore delle emozioni: condividiamo il carico con una persona cara. Pochi amici ma buoni, per questo abbiamo qualche difficoltà ad accettare un invito troppo formale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il buon inizio di questa giornata ci dà la spinta giusta per seguire gli impegni, possediamo buone intuizioni e un ottimo spirito di gruppo. Il bisogno di accudimento ci rende sempre presenti in famiglia, anticipando a volte anche le richieste.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna, Venere e Marte mettono in evidenza le competenze professionali e la grinta, ma in caso di necessità, troviamo un supporto in colleghi e amici. Per raggiungere dei risultati, è importante riflettere sulle domande, al fine di ottenere le risposte giuste.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se la mancanza di gratitudine, da parte di chi ha goduto del nostro aiuto, ci amareggia profondamente, la fiducia nelle persone non cambia. Periodo faticoso a livello economico, ma già le cose sono in via di miglioramento, restiamo positivi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Prendiamo le distanze da ciò che potrebbe colpire la nostra sensibilità e concentriamo l’attenzione su cose pratiche che esigono soluzioni. Il legame con il passato può causare riflessioni nostalgiche, gli astri consigliano di guardare solo avanti.