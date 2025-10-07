Cancro, reagite con carica alle contrarietà: oroscopo di domani, mercoledì 8 ottobre

Oroscopo di Barbanera di domani, mercoledì 8 ottobre 2025.

Ariete. 21/3 – 20/4

Siamo forti, pratici e costruttivi, questa condizione mentale ci serve per mettere a segno gli impegni odierni. L’elemento Fuoco ci rende impulsivi e impazienti, nel lavoro e nelle spese di carattere generale.

Toro. 21/4 – 20/5

L’astro notturno in cielo amplifica le emozioni e favorisce una profonda riflessione personale, è più facile fare chiarezza su desideri ed esigenze. Sbalzi d’umore e irritabilità ci destabilizzano, ma troviamo l’equilibrio per gestire le emozioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le doppie quadrature di Venere e di Saturno potrebbero porre ostacoli che siamo in grado di gestire solo comunicando grande determinazione. Analizzare in modo eccessivo i rischi può far perdere lo slancio vitale e la visione positiva della vita.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non può mancare una buona carica di reazione alle contrarietà odierne, piccole cose che potrebbero mettere alla prova la nostra pazienza. Il contatto con una persona, che non vediamo da tempo, porta buonumore e a breve anche un incontro.

Leone. 23/7 – 23/8 Nelle piccole cose tendiamo a perderci d’animo, ma la vera forza dei re della foresta è combattere con positività e tenacia nelle cose molto importanti. Armati di pazienza, amore e buona comunicazione, riusciamo a fronteggiare un contrasto di coppia. Vergine. 24/8 – 22/9 Venere e Giove, formando un sestile, stimolano un’energia fluida che attiva le migliori qualità, i legami affettivi, la crescita e l’espansione. Nel lavoro gestiamo tutto in autonomia, ma al bisogno, accettiamo volentieri una collaborazione. Bilancia. 23/9 – 22/10 Ottima giornata per lo stato d’animo e il benessere fisico, ma facciamo attenzione agli sbalzi di temperatura che potrebbero dare disturbi alla gola. La tranquillità economica per noi non è mai completa, ma dovremmo imparare a essere fiduciosi.