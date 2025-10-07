Bilancia, non è facile mettere d’accordo testa e cuore: oroscopo di oggi, martedì 7 ottobre

Oggi non abbiamo tempo per i sogni né spazio per la fantasia, dobbiamo avere la massima concentrazione nel definire il lavoro incompiuto. Facciamo attenzione agli acquisti dettati dalla convenienza del prezzo o da facili entusiasmi.

La velocità di pensiero e d’azione sono qualità che ci distinguono, per questo riusciamo a essere preziosi, ancora una volta, a chi ci è caro. Cerchiamo l’approvazione di chi condivide la nostra attività, ma è importante non essere dispersivi.

Se il risveglio è stato un duro impatto con una realtà piena di impegni e di tempi stretti, è utile accettare l’aiuto che ci viene offerto. Il potere dell’amicizia e della fratellanza ci fa comprendere che non tutto dipende da noi stessi.

Leone. 23/7 – 23/8

Si realizza la possibilità di contatti con persone che potrebbero essere fautrici di una interessante opportunità di sviluppo professionale. Le stelle ci mettono nella condizione di prendere coscienza degli aspetti pratici della relazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’elemento Terra, che contraddistingue il nostro segno zodiacale, ci dona la proprietà di offrire stabilità e sicurezza a chi ci circonda. È richiesta pazienza nell’attesa che si realizzi ciò che desideriamo, il successo spesso richiede tempo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non è facile mettere d’accordo testa e cuore, le riflessioni sulla qualità del nostro rapporto a due non bastano a dissipare i mille dubbi. Momento di favorevole intraprendenza, mettiamo in cantiere nuovi progetti professionali o di altro genere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In queste ore manteniamo la mente aperta al cambiamento, evitiamo di creare conflitti con un Acquario, imponendo il nostro punto di vista. Se stiamo vivendo la fine di una relazione, ricordiamo che a ciascuna azione corrisponde una reazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il disegno dei sestili fra del Sole e di Plutone oggi ci dice che qualcosa avviene, restiamo curiosi, aperti agli eventi e in continua evoluzione. Sempre in cerca di nuovi progetti e orizzonti da esplorare, ci troviamo a un bivio interessante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Aria di malintesi intorno a noi, comunicare con chiarezza è, oggi, di grande importanza per non creare inutili e scomode incomprensioni. Se siamo delusi da qualcosa, non stiamo a pensarci sopra, la giornata ci porta distrazioni a volontà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non ci mancano il carisma e l’impegno per creare un ambiente inclusivo nella professione, sempre pronti al confronto con colleghi vecchi e nuovi. La gestione del denaro in comune con rispetto reciproco è parte essenziale di una relazione duratura.

Pesci. 20/2 – 20/3

Occhio alle spese eccessive è il consiglio degli astri. Attenti e disciplinati nel controllo del bilancio, in attesa di una gratifica. In famiglia ci sono discorsi da affrontare o decisioni da prendere, da questo non possiamo sottrarci.