Cancro, non sgomitate nel lavoro ma in amore siete indecisi: l'oroscopo di domani, lunedì 6 ottobre

La dimensione migliore per noi è quella del sogno, per questo preferiamo guardare chi sgomita al lavoro mentre noi ci godiamo il nostro spazio. L’amore è un po’ controverso e discontinuo, se da una parte lo desideriamo, dall’altra lo rifuggiamo.

Le finanze stanno riguadagnando quota: ciò alleggerisce notevolmente l’umore, e la concentrazione e la volontà di attivarci riprende alla grande. Vivere serenamente il nostro tempo libero è un tema particolarmente acceso in questo momento.

I doppi sestili di Giove e di Saturno danno vita a eventi che non si concretizzano nell’immediato, facciamo caso anche alle piccole cose memorizzandole. Il padre dei pianeti è ciò in cui crediamo, il signore degli anelli l’espressione di quello che realizziamo.

Un’ottima carica ci spinge a iniziare al meglio la settimana, i giorni passati sono serviti per pianificare una questione professionale bloccata. Cerchiamo di comunicare con chiarezza, per non perdere il contatto con i desideri di chi amiamo.

Leone. 23/7 – 23/8

Non diamo peso a chiacchiere futili che alcuni colleghi fanno circolare, dietro tali comportamenti spesso si nasconde solo ansia e invidia. I profili armoniosi della Luna e di Mercurio contribuiscono a costruire la coscienza dei nostri sentimenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi siamo tranquilli per ciò che concerne la carriera e i proventi che ne derivano, inutile negare che le due cose siano complementari. Il fulcro di ansia e tensione si concentra, per noi, nell’intestino, i rimedi naturali ci possono aiutare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Umore instabile e poca chiarezza di idee accompagnano questa giornata, stranamente non ci sentiamo così combattivi e vincenti come sempre. Stiamo vivendo un momento di debolezza nella coppia, esprimendo troppo vigorosamente la gelosia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mercurio entra nel segno e dà la lucidità di vedere le cose in modo critico, di parlare a viso aperto. Forse rischiamo di essere troppo taglienti. La profonda riservatezza ci porta anche a silenzi ingiustificati con la persona che abbiamo davanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il buon aspetto di Plutone ci stimola ad ampliare il quadro delle amicizie, possediamo iniziativa e spirito goliardico tali da appagarci. L’amico, al quale abbiamo dato ascolto e consigli, ci chiede una disponibilità eccessiva per i nostri gusti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le nostre finanze si scontrano con spese impreviste, ma la saggezza del passato ci aiuta a superare questa fase piuttosto complicata. In famiglia ci facciamo in quattro per stare al passo con gli impegni e le cose che ci vengono chieste.

Acquario. 21/1 – 19/2

La capacità di fraternizzare in ogni ambiente apre le porte al desiderio di cambiare occupazione per intraprendere strade più congeniali. In amore è utile agire in sinergia con l’altro, per correggere le pieghe di un rapporto che non ci soddisfa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il desiderio di stabilità si fa spazio dentro di noi, alla ricerca di un punto fermo che possa farci sentire in un ambiente familiare accogliente. Solo stabilendo delle priorità ben definite, potremmo creare solide basi che ci accompagnino nel tempo.