Gemelli, il conflitto emotivo la fa da padrone: oroscopo di domani, domenica 5 ottobre 2025

Cancro . 22/6 – 22/7 Lo scenario ci induce all’ottimismo. Ispirati dalla Luna in trigono a Giove, avvertiamo lo stimolo a reinventarci, anche in ciò che ci dava insicurezza. Le amicizie sono un buon supporto per i cuori solitari e un ottimo canale per nuovi incontri fatali.

Gemelli . 21/5 – 21/6 I profili ostili della Luna e di Venere rendono difficile l’armonia tra le emozioni e i desideri, il conflitto emotivo la fa da padrone. Qualche difficoltà di comunicazione nella coppia, con il rischio di discutere per sciocche incomprensioni.

Toro . 21/4 – 20/5 Dare credito a pettegolezzi non è nel nostro carattere, ma se qualche cosa di poco chiaro infastidisce i pensieri, è bene intervenire. Viviamo una speranza senza farci troppe domande, disposti a rinunciare agli schemi e alle durezze.

Leone. 23/7 – 23/8 Se la tensione all’interno della coppia dovesse essere palpabile, meglio optare per una battuta d’arresto per capire cosa non funziona. Viviamo un temporaneo clima di restrizioni, nonostante un’entrata di denaro frutto di un rimborso.

Vergine. 24/8 – 22/9 Nei rapporti fra noi e la persona amata, c’è un immenso bisogno di proteggere e vezzeggiare, ma diamo un limite al senso di possesso. Cediamo al piacere e al riposo, senza inseguire continuamente i nostri doveri e le responsabilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10 È prevedibile una trasferta, una buona occasione per mettere in luce la nostra professionalità ed essere apprezzati dai colleghi. Se non riteniamo che questo sia il momento per decisioni sul futuro, evitiamo di spenderci in promesse.

Scorpione. 23/10 – 22/11 La giornata potrebbe essere turbata dal pensiero delle incombenze da portare avanti la prossima settimana, prima fra tutte chiarire un equivoco. La discussione con un familiare ci scatena un forte malumore e nessuna spinta a provare a mediare.

Sagittario. 23/11 – 21/12 Favoriamo in casa un’energia positiva, organizzando e stimolando gli altri a pensare in grande, ma non è facile ricevere soddisfazione. Non abbandoniamo la disciplina fisica, che possiamo coniugare con quella mentale e psicologica.

Capricorno. 22/12 – 20/1 Saturno ci guida nel nostro continuo bisogno di evoluzione, non ci fermiamo davanti alle difficoltà, pensando sempre che tutto sia fattibile. Toro o Vergine possono esserci di sostegno nell’affrontare una scelta, accettiamo senza presunzione.

Acquario. 21/1 – 19/2 La capacità di adattamento ci sostiene nello scorrere degli eventi che non sempre sono di nostro gradimento, ma che riusciamo a gestire. I buoni aspetti del rapido Mercurio e dell’esplosivo Urano ci donano una ventata di genialità.

Pesci. 20/2 – 20/3 La scaltrezza e l’intuito ci aiutano a distinguere gli amici veri dagli ipocriti. Anche nei traguardi lavorativi siamo guidati dalla saggezza. Chi non sta vivendo storie stabili ha varie occasioni di nuove conoscenze capaci di colpire al cuore.