Leone, toglietevi i sassolini dalla scarpa: l'oroscopo di oggi, venerdì 3 ottobre

L'oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 3 ottobre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Il cielo odierno permette dei buoni rapporti con gli altri, a patto di non prendere posizioni assolute, rispettare il nostro interlocutore è fondamentale. Oggi ricordiamo che in amore, a volte, è più importante ascoltare che parlare, evitiamo i contrasti.
Toro. 21/4 – 20/5
Con Venere in trigono, assaporiamo la capacità di amare e goderci la vita e i piaceri terreni. Con noi la nostra governatrice si sente sempre a casa. Attiviamo una bella connessione fra il nostro mondo personale e ciò che riguarda la socialità.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Non tutto risulta prevedibile, per questo è utile rivedere e pianificare ora dopo ora, non mancano però equilibrio e fantasia. Gli incentivi economici, in parte previsti, ma anche inaspettati, ci fanno progettare un viaggio.
Cancro. 22/6 – 22/7
Se veniamo delusi da qualcuno che ha valutato in modo troppo personale e parziale il nostro operato, non giudichiamolo in modo impulsivo. Dando libero sfogo a creatività e capacità artistica, e accantonando le paure, possiamo trovare la strada giusta.
Leone. 23/7 – 23/8
Affrontare discorsi spinosi non è sempre facile, ma è arrivato il momento di toglierci quei sassolini dalla scarpa che ci procurano continui fastidi. Sorprese nella sfera affettiva, ma è opportuno tenere a freno le reazioni per non doversene poi pentire.
Vergine. 24/8 – 22/9
I sestili di Marte e di Giove sono aspetti armonici che strutturano le iniziative e aiutano a usare al meglio la capacità di espansione e l’energia. Giornata favorevole per colloqui di lavoro, chiusure di trattative e contatti con persone di grado superiore.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Una discussione familiare turba l’armonia. Il trigono fra la Luna e Mercurio ci rende concilianti, e abili a mantenere serenità e nervi saldi. Nell’ambiente professionale c’è chi vorrebbe prendersi i nostri meriti, ma la realtà ci dà ragione.
Scorpione. 23/10 – 22/11
L’energia mattutina potrebbe non essere eccellente, ma la forza di volontà e la consapevolezza degli impegni ci portano a reagire con forza. Non sottovalutiamo una proposta che ci viene fatta in maniera inattesa, avremo tempo per valutarla.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Le amicizie sono per noi uno dei punti fermi della vita, per questo cerchiamo di chiarire un’incomprensione del passato con umiltà e sincerità. I risparmi che faticosamente abbiamo accantonato serviranno alla realizzazione di un desiderio.
Capricorno. 22/12 – 20/1
La forza delle nostre capacità, esaltata da Marte e da Saturno, ci guida nelle iniziative e nel corretto rapporto con i colleghi di lavoro. Un amico è di stimolo per riprendere attività di movimento e sport che da tempo abbiamo trascurato.
Acquario. 21/1 – 19/2
Riempire le giornate di impegni doverosi, ma anche piacevoli è per noi una costante. È importante però trovare spazio per recuperare le energie. Una bugia diplomatica potrebbe scatenare una reazione involontaria, cerchiamo di chiarire subito.
Pesci. 20/2 – 20/3
Tra amicizie e amori è un continuo andirivieni di energia, promesse e speranze, circondati da tanti affetti, ma in fondo in fondo solitari. Il conto in banca non ci regala sonni sereni, evitiamo colpi di testa e poi lacrime di coccodrillo.
