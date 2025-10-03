Capricorno, affrontate le emozioni con forza: l'oroscopo di domani 4 ottobre

È il buon utilizzo della tecnologia a dare spinta e progresso al nostro pensiero, alle idee che arrivano e al modo di poterle realizzare. Possiamo pensare di investire parte dei risparmi in un acquisto che restituisce una sensibile entrata.

Ci vediamo riflessi nel nostro proprio segno, con la forza taurina che va verso la meta senza indugi. Arriviamo così al compimento dei progetti. La famiglia conta su di noi per la forza e la disponibilità, siamo il porto sicuro per chi ci ama.

Le aspettative di un fine settimana che sia liberatorio e stimolante sono forse eccessive. L’idea iniziale si trasforma, ma con successo. Non lasciamo che sia la gelosia a dominare e gestire la nostra mente, dare fiducia è un’arma vincente.

Valutare con attenzione le proposte, prendere tempo su decisioni basilari e ascoltare il consiglio di un parente, queste sono le linee guida. Dopo relazioni giocose e fugaci, iniziamo a vedere l’amore come il punto di approdo sicuro auspicabile

Leone. 23/7 – 23/8

L’orgoglio può essere visto dal prossimo come un sintomo di debolezza, cerchiamo di lavorare su noi stessi per migliorare questo aspetto. Il Sole ci infonde la volontà di realizzare degli obiettivi importanti, pur restando fedeli a noi stessi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un breve viaggio mette alla prova le nostre capacità professionali, fornendoci la possibilità di ampliare il piano delle conoscenze. È probabile che nel rapporto di coppia ci venga rimproverato un atteggiamento di poca attenzione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La tentazione di spendere soldi in beni materiali e che soddisfino il gusto estetico potrebbe essere forte, adottiamo il giusto buonsenso. Lasciamoci trasportare dalle emozioni. Grazie al potere della seduzione, ci aspettano momenti felici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna in trigono a Marte, raggiungere gli obiettivi è in cima alle priorità. Gareggiamo con noi stessi per ottimizzare i risultati con tenacia. Se la famiglia ha bisogno della nostra presenza, siamo in grado di prendere iniziative e responsabilità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le quadrature della Luna e di Venere potrebbero scatenare ricordi e qualche malinconia, ma lo spirito positivo e goliardico ci aiuta a guardare al presente. Agitati dal desiderio di cambiamento, soffriamo la staticità del quotidiano cercando nuovi panorami.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il disegno astrologico odierno fra la Luna e Marte porta ad affrontare le emozioni con forza e determinazione, senza che ci si senta sopraffatti. Le questioni d’amore si trasformano da sentimenti ad azioni concrete, in equilibrio fra cuore e mente.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’intuizione di Mercurio, in sinergia con l’estro innovativo di Urano, favorisce soluzioni geniali a problemi che possono rivelarsi complessi. Giornata ricca di impegni piacevoli, finalmente potremmo godere del senso di condivisione e libertà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Avvertiamo il bisogno di sfuggire a schemi emotivi tradizionali e restrittivi, alla spasmodica ricerca di novità eccitanti e stimolanti. Le stelle consigliano di non prendere decisioni impulsive, in un momento di poca lucidità mentale.