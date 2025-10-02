Leone, toglietevi i sassolini dalla scarpa: l'oroscopo di domani, venerdì 3 ottobre

L'oroscopo di Barbanera di domani 3 ottobre 2025.

Cancro . 22/6 – 22/7 Se veniamo delusi da qualcuno che ha valutato in modo troppo personale e parziale il nostro operato, non giudichiamolo in modo impulsivo. Dando libero sfogo a creatività e capacità artistica, e accantonando le paure, possiamo trovare la strada giusta.

Gemelli . 21/5 – 21/6 Non tutto risulta prevedibile, per questo è utile rivedere e pianificare ora dopo ora, non mancano però equilibrio e fantasia. Gli incentivi economici, in parte previsti, ma anche inaspettati, ci fanno progettare un viaggio.

Toro . 21/4 – 20/5 Con Venere in trigono, assaporiamo la capacità di amare e goderci la vita e i piaceri terreni. Con noi la nostra governatrice si sente sempre a casa. Attiviamo una bella connessione fra il nostro mondo personale e ciò che riguarda la socialità.

Il cielo odierno permette dei buoni rapporti con gli altri, a patto di non prendere posizioni assolute, rispettare il nostro interlocutore è fondamentale. Oggi ricordiamo che in amore, a volte, è più importante ascoltare che parlare, evitiamo i contrasti.

Leone. 23/7 – 23/8

Affrontare discorsi spinosi non è sempre facile, ma è arrivato il momento di toglierci quei sassolini dalla scarpa che ci procurano continui fastidi. Sorprese nella sfera affettiva, ma è opportuno tenere a freno le reazioni per non doversene poi pentire.

Vergine. 24/8 – 22/9

I sestili di Marte e di Giove sono aspetti armonici che strutturano le iniziative e aiutano a usare al meglio la capacità di espansione e l’energia. Giornata favorevole per colloqui di lavoro, chiusure di trattative e contatti con persone di grado superiore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una discussione familiare turba l’armonia. Il trigono fra la Luna e Mercurio ci rende concilianti, e abili a mantenere serenità e nervi saldi. Nell’ambiente professionale c’è chi vorrebbe prendersi i nostri meriti, ma la realtà ci dà ragione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’energia mattutina potrebbe non essere eccellente, ma la forza di volontà e la consapevolezza degli impegni ci portano a reagire con forza. Non sottovalutiamo una proposta che ci viene fatta in maniera inattesa, avremo tempo per valutarla.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le amicizie sono per noi uno dei punti fermi della vita, per questo cerchiamo di chiarire un’incomprensione del passato con umiltà e sincerità. I risparmi che faticosamente abbiamo accantonato serviranno alla realizzazione di un desiderio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La forza delle nostre capacità, esaltata da Marte e da Saturno, ci guida nelle iniziative e nel corretto rapporto con i colleghi di lavoro. Un amico è di stimolo per riprendere attività di movimento e sport che da tempo abbiamo trascurato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Riempire le giornate di impegni doverosi, ma anche piacevoli è per noi una costante. È importante però trovare spazio per recuperare le energie. Una bugia diplomatica potrebbe scatenare una reazione involontaria, cerchiamo di chiarire subito.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tra amicizie e amori è un continuo andirivieni di energia, promesse e speranze, circondati da tanti affetti, ma in fondo in fondo solitari. Il conto in banca non ci regala sonni sereni, evitiamo colpi di testa e poi lacrime di coccodrillo.