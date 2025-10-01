Capricorno, la strada sembra essere in discesa: l'oroscopo di domani, 2 ottobre

Se tendiamo a fare considerazioni e a elaborare pensieri negativi, le stelle consigliano di alzare la testa e di guardare avanti con serenità. Cambia la situazione di chi sogna un nuovo amore: un vento di novità stimolanti sta per investirci.

Pensiamo e agiamo in prospettiva di ciò che sta cambiando, con mente razionale, ma con la fantasia fanciullesca dei nostri giorni migliori. Il panorama delle amicizie si arricchisce continuamente, grazie al potere di condivisione e altruismo.

Leone. 23/7 – 23/8

La pazienza e la fiducia ci aprono le porte del successo, far avanzare le speranze nella certezza della riuscita può condurci alla meta desiderata. Momento favorevole per comunicare con il mondo, dare voce alle nostre idee è gratificante e costruttivo.

Vergine. 24/8 – 22/9

In giornata possiamo liberarci delle rigidità, se non è tutto perfetto, abbiamo tempo da dedicare a chi si aspetta un’attenzione in più. Il controllo delle spese e un corretto bilancio è utile per affrontare in tranquillità i prossimi mesi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’impegno costante nel lavoro porta a scalare vette più alte, e consente un nuovo senso di gratificazione e liberazione dai vincoli precedenti. Il bel trigono del Sole con la Luna esalta la creatività e l’armonia interiore fra emozioni e intelletto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La saggezza ci aiuta a comprendere che apprezzando le piccole cose, anche le difficoltà quotidiane diventano più leggere e facili da affrontare. Accettando una relazione priva di stimoli, si mortifica il proprio ego e si danneggia il prossimo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le quadrature di Venere e di Saturno creano intolleranza, non è facile sentirci in sintonia con gli altri e non accettiamo di buon grado le critiche. Selettivi e drastici nella scelta di un possibile rapporto sentimentale, è bene riflettere a fondo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La strada sembra essere in discesa, ma è importante valutare a fondo quali siano i desideri e le esigenze primarie in attesa della riuscita. Una situazione potrebbe metterci in imbarazzo, agire con diplomazia è il migliore modo per uscirne.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il carattere gioioso ci dà l’energia per vivere gli impegni odierni e grazie alle personali risorse, c’è spazio pure per l’allegria. Se stiamo vivendo una storia lunga e complicata, fermiamoci e prendiamo tempo per guardarci dentro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un incontro con qualcuno che potrebbe aiutarci nel percorso di crescita lavorativa, aprendoci nuove strade e offrendoci consigli indispensabili. L’aspetto soldi e guadagni è sempre, per noi, un tasto difficile da gestire, ma il momento è positivo.