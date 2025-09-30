Scorpione, mettete un limite al cibo: oroscopo di domani, mercoledì 1 ottobre

Oroscopo di Barbanera di domani, mercoledì 1 ottobre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

L’aria autunnale può portare sbalzi d’umore. Siamo capaci di scherzare in una controversia oppure di sentirci precipitare nel vuoto. L’incontro che era stato programmato subisce un cambiamento, ma il risultato è comunque positivo.

Toro. 21/4 – 20/5

Capacità organizzativa, tenacia e strategia potrebbero essere le armi in grado di condurci alla realizzazione di una scalata professionale. I trigoni della Luna e di Venere, seppur veloci, regalano sensazioni gradevoli e il desiderio di condivisione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Abbiamo l’occasione di far brillare la nostra parlantina affascinando chi ci ascolta, ma c’è chi, non amando farsi rubare la scena, ci critica. Se il nostro cuore è solitario, comincia a farsi spazio il desiderio di creare un’unione seria e duratura.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se riteniamo che la miglior difesa possa essere l’attacco, riflettiamo bene prima di agire, non tutti sono in grado di comprendere le nostre reazioni. La quadratura Sole-Mercurio può generare tensione nella comunicazione, ma anche una sfida di crescita.