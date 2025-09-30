Scorpione, mettete un limite al cibo: oroscopo di domani, mercoledì 1 ottobre

Oroscopo di Barbanera di domani, mercoledì 1 ottobre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
L’aria autunnale può portare sbalzi d’umore. Siamo capaci di scherzare in una controversia oppure di sentirci precipitare nel vuoto. L’incontro che era stato programmato subisce un cambiamento, ma il risultato è comunque positivo.
Toro. 21/4 – 20/5
Capacità organizzativa, tenacia e strategia potrebbero essere le armi in grado di condurci alla realizzazione di una scalata professionale. I trigoni della Luna e di Venere, seppur veloci, regalano sensazioni gradevoli e il desiderio di condivisione.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Abbiamo l’occasione di far brillare la nostra parlantina affascinando chi ci ascolta, ma c’è chi, non amando farsi rubare la scena, ci critica. Se il nostro cuore è solitario, comincia a farsi spazio il desiderio di creare un’unione seria e duratura.
Cancro. 22/6 – 22/7
Se riteniamo che la miglior difesa possa essere l’attacco, riflettiamo bene prima di agire, non tutti sono in grado di comprendere le nostre reazioni. La quadratura Sole-Mercurio può generare tensione nella comunicazione, ma anche una sfida di crescita.
Leone. 23/7 – 23/8
Plutone retrogrado porta aria di cambiamento, dobbiamo essere noi a capire come orientare al meglio desideri ed energie con coraggio. Propensi in coppia alla provocazione, domiamo il fuoco che brucia dentro per delle unioni più appaganti.
Vergine. 24/8 – 22/9
Pragmatici, ma nello stesso tempo sensibili e sempre attenti a non ferire, facciamo fatica nel prendere posizione in una vicenda familiare. Una visione di economia attenta e fedele alla realtà ci accompagna in questo periodo senza scossoni.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Dispensiamo consigli e aiuto con una grande carica, che ci permette di raccogliere i frutti del seminato, saltando anche qualche ostacolo. Intuito vincente negli affari, non esitiamo davanti alla possibilità di ampliare il panorama lavorativo.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Transiti armonici quelli dei sestili della Luna e di Venere: servono a mitigare un pochino la nostra tendenza a voler gestire sempre tutto e tutti. Le stelle consigliano di mettere un limite al cibo che ci è stato sconsigliato, occorre disciplina.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Se i buoni propositi odierni venissero disattesi a causa di un cambio di programma, non mancherebbero spirito di adattamento e iniziativa. Il desiderio di rinnovamento ci spinge a fare piani, in parte ideali, ma anche realistici e stimolanti.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Le dissonanze del Sole e di Mercurio potrebbero creare un conflitto fra il nostro punto di vista e il modo in cui lo esponiamo, troviamo un compromesso. La Luna nel segno, in quadratura a Mercurio, rischia di inquinare la nostra consueta razionalità.
Acquario. 21/1 – 19/2
L’istintiva sensibilità ci porta a regalare attenzione e aiuto a chi ci è vicino, con il rischio di trascurare le nostre reali esigenze. Un Leone o un Gemelli potrebbero sconvolgere le aspettative sul rapporto amoroso, insinuando dubbi.
Pesci. 20/2 – 20/3
Nettuno, nostro governatore, incarna l’amore universale e la comprensione: ci incamminiamo alla ricerca di un mondo migliore, rifuggendo dalla realtà. Un po’ di nervosismo legato a questioni lavorative rischia di ripercuotersi sulla vita affettiva.
