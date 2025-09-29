Sagittario, possiamo dire qualche no senza sensi di colpa: oroscopo di domani, martedì 30 settembre 2025

Sempre pronti ad approfittare della Luna in trigono e dell’occasione di un viaggio, per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo preferito. Oggi in ambito sentimentale può accadere di tutto, i cuori solitari innamorarsi perdutamente, le coppie scoppiare.

Luna contraria per l’intera giornata dal cielo del Capricorno, ma l’aiuto di chi ci ama accende un faro che illumina una situazione poco chiara. Bene la casa, così come il lavoro e i figli, mettiamo però anche noi stessi in cima alla lista delle priorità.

Cancro. 22/6 – 22/7

“Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l’arcobaleno.” Ma oggi, con la Luna opposta, siamo nell’occhio del ciclone e sogniamo solo un riparo sicuro. Fra noi e la persona amata fluisce una forte corrente di energia mentale e fisica, ma a volte pare interrompersi.

Leone. 23/7 – 23/8

Cupido si fa corriere di novità e sorprese: ha la capacità di dare una svolta alla nostra vita, ma occorre prima ammorbidire certi atteggiamenti. La forza interiore va rivolta al cambiamento: ambiente, frequentazioni, occupazione. Facce nuove da conoscere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in Capricorno in trigono a Venere, è un martedì all’altezza delle aspettative. I legami d’amore e d’amicizia godono di armonia ed equilibrio. Calma e pazienza: le parole chiave con cui affrontare gli imprevisti del lavoro. La cultura apre la mente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le pressioni esterne sono tante, ma disponiamo di forza d’animo per combatterle. Reagiamo con energia contro chi vuole metterci in difficoltà o destabilizzarci. Il malumore, aggravato dalla quadratura del Sole alla Luna, ha radici antiche: accettiamolo per dissolverlo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se in amore viviamo in uno stato di grazia, è esclusivamente merito della tendenza ad ascoltare chi abbiamo a fianco, abbandonando il sospetto. Riusciamo a chiarire molti dubbi in merito a qualcuno con il quale condividiamo un’iniziativa importante.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Possiamo dire qualche no, senza sensi di colpa, per poter seguire le nostre inclinazioni, anche se queste vanno nella direzione opposta alla famiglia. I problemi si possono risolvere con facilità. Siamo a un passo da qualsiasi traguardo, guardiamo avanti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’atmosfera si preannuncia positiva, grazie alla presenza della Luna nel segno: un misto di razionalità e fantasia, perfetto per le attività creative. Fase adatta per incontrare amici, dedicarci allo sport, affrontare con coraggio una questione spinosa.

Acquario. 21/1 – 19/2

È un periodo tranquillo, ma dalle stelle ci arrivano segnali di novità imminenti. La consapevolezza di piacere ci regala la sicurezza necessaria. Opporre resistenza al vento di rivoluzione che investe l’intera sfera sentimentale non servirebbe a nulla.

Pesci. 20/2 – 20/3

Possibilità di superare brillantemente un esame, di ottenere la stima dei superiori, di venire baciati dalla fortuna: circostanze che vale la pena vivere. Riponiamo la nostra fiducia nelle mani esperte di un amico: saprà trovare la soluzione più adatta per noi.