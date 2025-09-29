Bilancia, troppe tensioni per questioni di principio: l'oroscopo di oggi, lunedì 29 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 29 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la quadratura della Luna a Nettuno, il risveglio viene turbato da un battibecco o un’incomprensione. Proviamo a migliorare la comunicazione. Dato che nulla ci viene regalato, certi risultati superiori alla media ce li dobbiamo sudare e ottenere sul campo.

Toro. 21/4 – 20/5

La sinergia fra l’ascendente che abbiamo sugli altri e la Luna nel cielo del Capricorno ci consentono di aprire quelle porte che ci sembravano chiuse. In ripresa il senso critico e lo spirito pratico, con cui possiamo portare avanti ogni nostra iniziativa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel conflitto tra ragione e sentimento, oggi facciamo appello alla stabilità emotiva, perché ci protegga dal ricordo triste di qualcuno legato al passato. Si impone una scelta: continuare a dar battaglia oppure smettere di crederci, dedicandoci così ad altro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel lavoro inciampiamo in alcuni imprevisti, in grado di bloccare momentaneamente un progetto a cui teniamo molto. Non perdiamo la fiducia. Attimi d’incomprensione fra le mura domestiche. Possiamo superare le difficoltà dialogando apertamente.