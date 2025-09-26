Pesci, stare in famiglia fa scomparire ogni tensione: l'oroscopo di oggi, venerdì 26 settembre

Un venerdì abbastanza anonimo: rientrare finalmente alla base, dopo le recenti fatiche, è funzionale per ricaricare le batterie e fare il punto. Sembra facile rimanere senza far niente, ma non lo è affatto: da troppo tempo siamo abituati a stare sull’attenti.

Se siamo in lite con un collega, proviamo a mostrarci del tutto superiori e a ignorarlo. Con la Luna ancora in Scorpione, meglio evitare passi falsi. Abbiamo tanto lavoro in casa, fra pulizie arretrate e cucina, bimbi da intrattenere e familiari brontoloni.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore dichiarato, con la Luna in Scorpione. Il modo migliore per attraversare bene la giornata è badare al sodo: l’apparenza non ha sostanza. Diamo un’occasione a una persona, prima di dire che la sua compagnia non fa per noi. Lasciamo scorrere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siamo abili ad associare l’intuito alla razionalità, diventando così un punto di riferimento per i colleghi. Piacevoli proposte dai piani alti. Concediamoci lo sfizio di un’avventura virtuale, con la possibilità di comparire o sparire nel nulla.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera tranquilla e lontana dai soliti clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scopriamo o riscopriamo il piacere intimo dell’amicizia. Le cose si stanno mettendo bene in ambito sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, è la più efficace.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Abbiamo il prezioso dono di mostrare agli altri quanto apprezziamo le loro peculiarità: oggi è il nostro turno e gli altri, stavolta, siamo noi. La Luna in trigono a Giove e Saturno favorisce la crescita personale in relazioni appaganti e progetti lungimiranti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Coccolati dall’affetto di chi ci ama, ci sentiamo forti e protetti, preparati a intraprendere battaglie su più fronti. Novità via posta o al telefono. Periodo positivo, allietato da gradevoli sorprese da amici che vogliono condividere con noi sogni e bisogni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Possiamo approfittare dell’influsso benefico della Luna in Scorpione, per modificare in meglio lo stile di vita, specie se abbiamo necessità di riposo. Alla ricerca di qualcuno che sappia comprenderci, scandagliamo le doti da interlocutori prima di aprirci.

Acquario. 21/1 – 19/2

Si avverte tutta la fatica della Luna in quadratura, quest’oggi. Siamo alla ricerca dell’equilibrio interiore, che ci faciliti nei rapporti con l’ambiente. Lievi dissapori familiari. L’elisir miracoloso che potrebbe aiutarci è a base di abbracci e di parole gentili.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in trigono a Saturno nel segno ci regala momenti di serenità sul posto di lavoro. Riceviamo manifestazioni di stima assai gratificanti. In famiglia svanisce come per magia il clima di tensione: un focoso programma serale ci riavvicina a chi amiamo.