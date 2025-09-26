Gemelli, è complicato alleggerire la mente: oroscopo di Barbanera di domani, sabato 27 settembre

Oroscopo di Barbanera di domani, sabato 27 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Il mattino ha l’oro in bocca, sfruttiamolo ritagliandoci del tempo libero. La Luna in trigono a Nettuno riaccende in noi la voglia di sognare. L’amore ci sostiene, in questo periodo: non lasciamo che beghe pratiche sottraggano nutrimento alle emozioni.
Toro. 21/4 – 20/5
L’impegno lavorativo e la dedizione offrono risultati in linea con le nostre aspettative. In ambito affettivo riguadagniamo la fiducia persa. Organizziamo un incontro con un caro amico che vive lontano. È bello raccontarci e farci raccontare.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Con la Luna in opposizione anche a Urano, è complicato alleggerire la mente. Cogliamo al volo ogni occasione per svagarci e liberarci da vecchie rigidità. Con calma e pazienza, possiamo indebolire le resistenze da parte dell’ambiente, un pezzo alla volta.
Cancro. 22/6 – 22/7
Le sfide lanciate da Cupido ci coinvolgono e ci intrigano: siamo spinti dall’intraprendenza e protetti dalla corazza che ci siamo costruiti nel tempo. Un pomeriggio alle terme o dei massaggi sono i perfetti ingredienti di questo primo sabato d’autunno.
Leone. 23/7 – 23/8
Oggi la Luna in Sagittario esalta i punti forti dell’organizzazione e del carisma. Alle prese con un evento sociale, ne usciamo da trascinatori. Un’avventura potrebbe regalarci più brividi di quanto non faccia una relazione stanca e ormai logora.
Vergine. 24/8 – 22/9
In tema di cuore, con la Luna quadrata a Venere, facciamo fatica a esprimere qualsiasi sentimento che non sia di ostilità e sfiducia. Possiamo concederci una gita fuori porta, che ci regali momenti di svago e allontani i pensieri torvi.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Alla luce degli ultimi eventi, possiamo rivalutare la nostra unione: è stata solo una questione di comunicazione, che sicuramente può essere migliorata. La nostra cassetta degli attrezzi è formidabile: contiene creatività, adattabilità, fortuna e buone amicizie.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Trovare interessi in comune, in una conoscenza recente, fa decollare l’ottimismo: sembrerebbe la volta buona per iniziare una storia importante. Il coraggio ci sostiene: abbiamo un’enorme voglia di arrivare, giustificando i mezzi pur di giungere al fine.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Non siamo impermeabili alla gelosia: oggi la competizione, anziché demotivarci, ci esalta, spingendoci a mettere in campo le energie migliori. Infastiditi da chiacchiere superflue, tiriamo dritto verso la meta. La felicità non è affatto un’utopia.
Capricorno. 22/12 – 20/1
L’umore è nella norma, per un fine settimana sereno e pacato, senza colpi di scena. Occupiamoci delle persone a noi più care, dedicando loro il nostro tempo. L’entusiasmo non manca mai, ma la difficoltà di concentrarci su un unico obiettivo ci fa perdere la bussola.
Acquario. 21/1 – 19/2
Un progetto che va in porto, come un contatto dall’estero a cui da tempo facevamo la corte, sembra la risposta a tutte le nostre insicurezze. Le grane d’amore si avviano a una risoluzione. L’intesa di coppia, mancante da tempo, torna a brillare.
Pesci. 20/2 – 20/3
Risveglio fuori fase con la Luna in Sagittario. Con il passare delle ore, riacquistiamo l’equilibrio per vedere in modo più chiaro tutta la situazione. La vita di relazione e la sfera intima a volte sembrano non allinearsi: serve più contatto, più franchezza.
