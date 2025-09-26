Gemelli, è complicato alleggerire la mente: oroscopo di Barbanera di domani, sabato 27 settembre

Oroscopo di Barbanera di domani, sabato 27 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Il mattino ha l’oro in bocca, sfruttiamolo ritagliandoci del tempo libero. La Luna in trigono a Nettuno riaccende in noi la voglia di sognare. L’amore ci sostiene, in questo periodo: non lasciamo che beghe pratiche sottraggano nutrimento alle emozioni.

Toro. 21/4 – 20/5

L’impegno lavorativo e la dedizione offrono risultati in linea con le nostre aspettative. In ambito affettivo riguadagniamo la fiducia persa. Organizziamo un incontro con un caro amico che vive lontano. È bello raccontarci e farci raccontare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in opposizione anche a Urano, è complicato alleggerire la mente. Cogliamo al volo ogni occasione per svagarci e liberarci da vecchie rigidità. Con calma e pazienza, possiamo indebolire le resistenze da parte dell’ambiente, un pezzo alla volta.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le sfide lanciate da Cupido ci coinvolgono e ci intrigano: siamo spinti dall’intraprendenza e protetti dalla corazza che ci siamo costruiti nel tempo. Un pomeriggio alle terme o dei massaggi sono i perfetti ingredienti di questo primo sabato d’autunno.