L'oroscopo del mese di ottobre 2025 con la colonna sonora, segno per segno
Ariete
Ottobre ti spinge a prendere decisioni nette, senza girarci intorno. Attenzione però agli eccessi di impulsività: la tua energia va incanalata.
Canzone: Born to Run – Bruce Springsteen
Toro
Mese di equilibrio e concretezza: investi tempo in relazioni e lavoro, ma non trascurare i momenti di piacere. La stabilità si costruisce a piccoli passi.
Canzone: Perfect Day – Lou Reed
Gemelli
Ottobre porta nuove occasioni di dialogo e qualche colpo di scena nelle amicizie. La curiosità sarà la tua bussola.
Canzone: Bohemian Like You – The Dandy Warhols
Cancro
Tempo di introspezione: le stelle ti invitano a rallentare, ascoltare le emozioni e dare valore ai legami più profondi.
Canzone: Fix You – Coldplay
Leone
Il palcoscenico di ottobre è tuo: la sicurezza personale si rafforza e arrivano riconoscimenti attesi. Non dimenticare di lasciare spazio anche agli altri.
Canzone: Don’t Stop Me Now – Queen
Vergine
Le tue energie si concentrano sul lavoro e sull’organizzazione della vita quotidiana. Ma ottobre ti chiede anche un pizzico di leggerezza.
Canzone: Here Comes the Sun – The Beatles
Bilancia
Il Sole nel segno ti rende protagonista: questo mese apre nuove possibilità, soprattutto nei rapporti personali. Ottobre è aria fresca.
Canzone: Young Folks – Peter Bjorn and John
Scorpione
Un mese intenso e profondo, in cui passioni e intuizioni saranno al massimo. Attenzione alle tensioni: la trasformazione è il tuo vero potere.
Canzone: Riders on the Storm – The Doors
Sagittario
Ottobre accende la voglia di viaggiare, di scoprire e di imparare. L’orizzonte si allarga, dentro e fuori di te.
Canzone: Learning to Fly – Tom Petty
Capricorno
Mese di costruzione: lavoro e progetti chiedono dedizione, ma ci sono anche soddisfazioni in arrivo. Ricorda che la determinazione è la tua arma segreta.
Canzone: The Show Must Go On – Queen
Acquario
Ottobre porta nuove idee e contatti interessanti. È il momento di condividere visioni e progetti, senza paura di essere originali.
Canzone: Imagine – John Lennon
Pesci
Tempo di ascolto e sensibilità: il mese ti invita a sognare ma anche a concretizzare, soprattutto nelle relazioni.
Canzone: Dreams – Fleetwood Mac
