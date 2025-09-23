Toro, la passione fa da collante nella coppia: l'oroscopo di oggi, martedì 23 settembre

Prendiamoci una pausa, se ci sentiamo sopraffatti dai troppi compiti da svolgere. Le opposizioni del Sole e della Luna ci rendono scarichi e poco motivati. La collaborazione in famiglia allevia la stanchezza: un peso è più leggero, se suddiviso fra i suoi membri.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi c’è più di un motivo per brindare. La Luna in sestile ci preannuncia un martedì consacrato all’amicizia e alla serenità familiare. I nostri simpatici amici pelosi sono esuberanti e necessitano di fare una bella corsetta in spazi aperti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se abbiamo trascurato i nostri affetti a causa dei troppi impegni, escogitiamo il modo per passare del tempo con loro, ristabilendo le priorità. Assumiamoci la responsabilità di agire con coraggio, di fronte a un’ingiustizia che ci appare evidente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna congiunta insinua in noi la voglia di protagonismo, di attenzioni, di spendere e spandere come se non ci fosse un domani. Moderazione! Nonostante Giove e Nettuno, le ore scorrono placide, come un fiume che è ormai in prossimità della foce.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli scambi di opinioni sul lavoro sono mediati da combinazioni fortunate e da colleghi disponibili. Dedichiamoci ad attività capaci di rilassarci. Se stiamo attraversando momenti di burrasca con l’anima gemella, è perché forse pretendiamo troppo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Buone nuove dall’ufficio stampa celeste: possiamo contare sulla Luna in Bilancia per una combinazione di energie, positività e intraprendenza. Periodo denso di mansioni e appuntamenti, ma anche di piccole battaglie dalle quali uscire vittoriosi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Fase decisamente al ribasso, che dobbiamo affrontare con piglio deciso e combattivo. Eventuali dissapori professionali vanno gestiti senza disperarci. In coppia ritroviamo l’intesa passionale, ma servirebbe ancora un po’ più di fiducia per salire di livello.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dal trigono della Luna ci arrivano segnali positivi di distensione. Un breve viaggio dilata i nostri orizzonti, alimentando ideali e progetti. Proviamo a recuperare un rapporto di amicizia, arrugginito dal tempo, con una telefonata fatta con il cuore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata poco fluida: riflettiamo su faccende personali, rinunciando a una serata in compagnia. Parlarne con gli amici può aprirci la mente. Il dovere non si ferma e ci segue anche a casa. La miglior consolazione è il caldo abbraccio di chi ci ama.