Toro, la passione fa da collante nella coppia: l'oroscopo di domani, martedì 23 settembre

Oroscopo Barbanera di domani 23 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Prendiamoci una pausa, se ci sentiamo sopraffatti dai troppi compiti da svolgere. Le opposizioni del Sole e della Luna ci rendono scarichi e poco motivati. La collaborazione in famiglia allevia la stanchezza: un peso è più leggero, se suddiviso fra i suoi membri.
Toro. 21/4 – 20/5
Dedichiamoci all’esplorazione della sfera interiore: viaggi dello spirito, vissuti o sognati, ci trasportano in una dimensione ultraterrena. La passione fa da collante nella coppia e i progetti si definiscono alla luce delle reciproche esigenze.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Abbiamo le qualità indispensabili per puntare a un avanzamento di carriera. La Luna in Bilancia fa sì che i nostri meriti vengano riconosciuti. In ambito sentimentale finalmente mostriamo la bellezza interiore, riservata soltanto agli intenditori.
Cancro. 22/6 – 22/7
La Luna si mette di traverso, in combutta con Giove. Qualche conflitto in famiglia, dove seminiamo pace, ma non raccogliamo collaborazione. Tocchiamo con mano il potere della gentilezza: un semplice sorriso ci riporta in armonia con la persona amata.
Leone. 23/7 – 23/8
Oggi c’è più di un motivo per brindare. La Luna in sestile ci preannuncia un martedì consacrato all’amicizia e alla serenità familiare. I nostri simpatici amici pelosi sono esuberanti e necessitano di fare una bella corsetta in spazi aperti.
Vergine. 24/8 – 22/9
Se abbiamo trascurato i nostri affetti a causa dei troppi impegni, escogitiamo il modo per passare del tempo con loro, ristabilendo le priorità. Assumiamoci la responsabilità di agire con coraggio, di fronte a un’ingiustizia che ci appare evidente.
Bilancia. 23/9 – 22/10
La Luna congiunta insinua in noi la voglia di protagonismo, di attenzioni, di spendere e spandere come se non ci fosse un domani. Moderazione! Nonostante Giove e Nettuno, le ore scorrono placide, come un fiume che è ormai in prossimità della foce.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Gli scambi di opinioni sul lavoro sono mediati da combinazioni fortunate e da colleghi disponibili. Dedichiamoci ad attività capaci di rilassarci. Se stiamo attraversando momenti di burrasca con l’anima gemella, è perché forse pretendiamo troppo.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Buone nuove dall’ufficio stampa celeste: possiamo contare sulla Luna in Bilancia per una combinazione di energie, positività e intraprendenza. Periodo denso di mansioni e appuntamenti, ma anche di piccole battaglie dalle quali uscire vittoriosi.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Fase decisamente al ribasso, che dobbiamo affrontare con piglio deciso e combattivo. Eventuali dissapori professionali vanno gestiti senza disperarci. In coppia ritroviamo l’intesa passionale, ma servirebbe ancora un po’ più di fiducia per salire di livello.
Acquario. 21/1 – 19/2
Dal trigono della Luna ci arrivano segnali positivi di distensione. Un breve viaggio dilata i nostri orizzonti, alimentando ideali e progetti. Proviamo a recuperare un rapporto di amicizia, arrugginito dal tempo, con una telefonata fatta con il cuore.
Pesci. 20/2 – 20/3
Giornata poco fluida: riflettiamo su faccende personali, rinunciando a una serata in compagnia. Parlarne con gli amici può aprirci la mente. Il dovere non si ferma e ci segue anche a casa. La miglior consolazione è il caldo abbraccio di chi ci ama.
