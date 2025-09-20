Vergine, invincibili agli occhi della persona amata: l'oroscopo di domani domenica 21 settembre

Cancro . 22/6 – 22/7 Dovendo fronteggiare degli imprevisti o adattarci a esigenze pratiche, possiamo contare sulla Luna in Vergine per diventare più precisi e analitici. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo appoggi e comprensione.

Gemelli . 21/5 – 21/6 La Luna in quadratura ci pone di fronte a una matassa di pensieri da sbrogliare. Una voce interiore ci guida, aiutandoci a cambiare le cose. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico: cominciamo ad agire in maniera diversa.

Toro . 21/4 – 20/5 Giornata ideale per concederci una gita, ritemprarci a contatto con la natura e coccolarci con trattamenti termali. Favorita l’audacia in amore. Ottime notizie per chi è sentimentalmente solo. In arrivo un invito intrigante, che dobbiamo subito accettare.

Nuovi orizzonti d’investimento sono pronti al varo, ma prima, a costo di apparire pignoli, riguardiamo i dettagli che potrebbero fare la differenza. Risentiamo del clima ballerino all’interno dei legami affettivi: forse è la quotidianità che genera una certa insofferenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Carichi di energia in tutte le attività che richiedono socializzazione, oggi riusciamo a trascorrere una domenica all’insegna della convivialità. Determinati, efficienti e rapidi nell’agire, ci impegniamo per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il Sole congiunto alla Luna nuova ci rende invincibili agli occhi dei figli o della persona amata. Nessuno concretizza la felicità come lo facciamo noi. Prendiamoci la responsabilità di agire nella coppia, senza pretendere di ottenere comunque qualcosa in cambio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una discussione animata con i nostri cari amici è uno stimolo per testare una nuova modalità di vivere un confronto, meno accusatoria e più empatica. “Aiutati che il ciel ti aiuta.” Più che la forza, servono di certo furbizia e morbidezza, le nostre peculiarità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Emergono spunti di riflessione su quanto in amore abbiamo regalato a piene mani, senza trattenerci: la consapevolezza favorisce il cambiamento. Un’annosa faccenda può essere finalmente affrontata e risolta. Buone possibilità di piccole entrate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi scarseggiamo di senso pratico, soprattutto nelle questioni domestiche: privi di inventiva, rischiamo di commettere qualche errore di troppo. Ci attendiamo conferme da parte dell’ambiente, ma per il successo a tutto tondo bisogna ancora aspettare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto l’influsso della Luna nuova in Vergine, scompare ogni difficoltà organizzativa. Siamo degli ottimi padroni di casa, senza essere troppo formali. Prepariamoci a fare passi avanti, a valutare con discernimento le possibilità di un investimento economico.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il lavoro, nonostante sia domenica, reclama appassionatamente alcuni di noi: a fronte di impegno e dedizione, riceviamo preziosi segnali di stima. Chi, nei giorni precedenti, ha dovuto fare i conti con alcune preoccupazioni, oggi torna a riveder le stelle.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna, nel suo aspetto di opposizione, ci invita a non perdere la pazienza con chi amiamo, a seguito di disguidi dovuti a interferenze familiari. Focalizziamoci sui traguardi nei sentimenti. È ora di prendere quella decisione rimandata troppo a lungo.