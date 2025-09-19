Cancro, una nuova relazione può fiorire in queste ore: l'oroscopo di domani, sabato 20 settembre

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 20 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
La coscienza ci costringe a una maggiore presenza in casa. Nei giorni passati, assorbiti dalle scadenze, abbiamo trascurato i nostri cari. Un problema con un amico, affrontato con obiettività, può essere rivisto, discusso e alla fine risolto.
Toro. 21/4 – 20/5
In questo sabato, con la Luna in Vergine, i rapporti interpersonali beneficiano di un radicale quanto sorprendente cambio di prospettiva. La fiducia altrui è un’iniezione rivitalizzante per le nostre capacità: ora spetta a noi metterle a frutto.
Gemelli. 21/5 – 21/6
A causa della quadratura della Luna, viviamo momenti complicati nei sentimenti. Abbiamo bisogno di una pausa, per fare il punto della situazione. Situazione familiare da gestire con equilibrio, integrando le esigenze delle persone amate con le nostre.
Cancro. 22/6 – 22/7
Oggi, grazie alla Luna in sestile, abbiamo modo di risolvere alcune questioni delicate: portare a termine gli impegni è una realtà a portata di mano. Una nuova relazione può fiorire e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie un po’ ossidate.
Leone. 23/7 – 23/8
Abbiamo finalmente la possibilità di staccare da tutto e tutti, ritagliandoci del tempo per noi stessi. Scegliamo una meta in grado di rigenerarci. In amore, il passato è una zavorra che non ci consente di viaggiare spediti. Alleggeriamo il bagaglio.
Vergine. 24/8 – 22/9
Per merito della Luna nel segno, abbiamo i numeri per vincere qualunque sfida, a condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Il morale è alto e leggero. Riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino lo slancio.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Un filo di tensione pervade la nostra storia d’amore. Alcuni imprevisti esterni, collegati alla professione, incidono sulla sua serenità. Occupiamoci di casa, faccende e affari. Tirando le somme, possiamo scoprire una gradita sorpresa.
Scorpione. 23/10 – 22/11
La voglia di darci da fare e grandi dosi di motivazione ci danno lo sprone, in questa giornata: riusciremo a portare a termine diversi progetti. Una spesa non preventivata ci spiazza, ma restiamo tranquilli: le finanze ultimamente tengono botta.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Potrebbe andare molto meglio, se non fosse per la Luna in Vergine, che acuisce i contrasti e impedisce di considerare punti di vista differenti. In arrivo un invito o una proposta, capaci di riconciliarci con il mondo e con gli altri, amato incluso.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Grazie al trigono della Luna, iniziamo questo fine settimana riappropriandoci delle nostre sane abitudini, statiche o dinamiche che siano. Per gli amanti del triangolo amoroso, attenti! Potremmo improvvisamente scoprire una mancanza di lealtà.
Acquario. 21/1 – 19/2
Sabato un po’ moscio: zero slanci e poco entusiasmo, forse a causa della latitanza della persona amata che risulta assente ingiustificata. Fase significativa per le amicizie. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza che abbiamo da offrire.
Pesci. 20/2 – 20/3
La Luna opposta in Vergine mette a repentaglio la determinazione. Siamo alle prese con la necessità di voltare davvero pagina nel rapporto di coppia. Il tema dei soldi e quello della casa sono ricorrenti: qualche pensiero di troppo, da gestire nel modo migliore.
Caricamento commenti
Commenta la notizia