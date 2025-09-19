Cancro, una nuova relazione può fiorire in queste ore: l'oroscopo di domani, sabato 20 settembre

Oggi, grazie alla Luna in sestile, abbiamo modo di risolvere alcune questioni delicate: portare a termine gli impegni è una realtà a portata di mano. Una nuova relazione può fiorire e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie un po’ ossidate.

La coscienza ci costringe a una maggiore presenza in casa. Nei giorni passati, assorbiti dalle scadenze, abbiamo trascurato i nostri cari. Un problema con un amico, affrontato con obiettività, può essere rivisto, discusso e alla fine risolto.

Leone. 23/7 – 23/8

Abbiamo finalmente la possibilità di staccare da tutto e tutti, ritagliandoci del tempo per noi stessi. Scegliamo una meta in grado di rigenerarci. In amore, il passato è una zavorra che non ci consente di viaggiare spediti. Alleggeriamo il bagaglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito della Luna nel segno, abbiamo i numeri per vincere qualunque sfida, a condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Il morale è alto e leggero. Riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino lo slancio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un filo di tensione pervade la nostra storia d’amore. Alcuni imprevisti esterni, collegati alla professione, incidono sulla sua serenità. Occupiamoci di casa, faccende e affari. Tirando le somme, possiamo scoprire una gradita sorpresa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La voglia di darci da fare e grandi dosi di motivazione ci danno lo sprone, in questa giornata: riusciremo a portare a termine diversi progetti. Una spesa non preventivata ci spiazza, ma restiamo tranquilli: le finanze ultimamente tengono botta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potrebbe andare molto meglio, se non fosse per la Luna in Vergine, che acuisce i contrasti e impedisce di considerare punti di vista differenti. In arrivo un invito o una proposta, capaci di riconciliarci con il mondo e con gli altri, amato incluso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie al trigono della Luna, iniziamo questo fine settimana riappropriandoci delle nostre sane abitudini, statiche o dinamiche che siano. Per gli amanti del triangolo amoroso, attenti! Potremmo improvvisamente scoprire una mancanza di lealtà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sabato un po’ moscio: zero slanci e poco entusiasmo, forse a causa della latitanza della persona amata che risulta assente ingiustificata. Fase significativa per le amicizie. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza che abbiamo da offrire.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna opposta in Vergine mette a repentaglio la determinazione. Siamo alle prese con la necessità di voltare davvero pagina nel rapporto di coppia. Il tema dei soldi e quello della casa sono ricorrenti: qualche pensiero di troppo, da gestire nel modo migliore.