Toro, tempesta sentimentale in arrivo: l'oroscopo di domani, venerdì 19 settembre

Impegniamoci per superare brillantemente una crisi di coppia. La disponibilità all’ascolto e alcune romanticherie possono far ricredere l’altra parte. L’atteggiamento vincente mette in luce i nostri talenti naturali, generando ammirazione nei colleghi.

Al risveglio la Luna in Leone ci aiuta nella soluzione di alcuni problemi in famiglia: siamo in grado di ascoltare gli altri e di dispensare buoni consigli. Contrattempi per una vecchia questione legale: nemmeno il nostro proverbiale spirito dialettico ci salva.

La fastidiosa quadratura mattutina della Luna ci stende al primo attacco, ma con piglio battagliero, in un battibaleno possiamo rimetterci in piedi. Se una tempesta investe la sfera sentimentale, non lasciamoci prendere dall’ansia e teniamo saldo il timone.

Qualche piccolo intoppo pratico rende la giornata più faticosa, riusciamo però a indirizzare il nostro impegno all’ottenimento del risultato. Forse siamo costretti a fare un piccolo passo indietro, ma è una scelta che porta di sicuro alla vittoria.

Leone. 23/7 – 23/8

La prospettiva dell’imminente fine settimana allieta lo scorrere delle ore. Organizziamo i prossimi due giorni all’insegna del riposo e del divertimento. L’ironia è il rimedio contro la potenziale atmosfera pesante. Evitiamo di fuggire dalle responsabilità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Senso pratico e serenità interiore ci sostengono nell’affrontare alcune scelte importanti nell’ambito familiare o professionale a partire dal pomeriggio. Con l’ingresso di Venere e gestiti con buonsenso, i litigi di coppia si avviano verso una risoluzione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Nel caso urga una messa a punto della situazione, oggi possiamo contare su intuizioni preziose, per sistemare le faccende personali più delicate. Teniamo duro, se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la nostra parola d’ordine.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se stiamo affrontando la sofferenza per una ferita affettiva che brucia ancora, grazie all’arrivo della Luna in Vergine e agli amici, possiamo andare oltre. Rallentamenti burocrati in fatto di eredità o rimborsi. In amore invece siamo meno coinvolgenti del solito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Stamattina la grinta, unita al trigono della Luna, è il carburante del nostro successo. Dedichiamoci con massimo profitto alle attività finanziarie. Venerdì all’insegna dell’appagamento interiore. L’ondata positiva travolge anche il fronte dei sentimenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Possiamo approfittare del momento per intraprendere piccoli cambiamenti, puntando su iniziative concrete per consolidare ciò che abbiamo in mano. Prendiamo in considerazione le conseguenze di una gestione economica poco assennata e rimediamo.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna opposta non ci consente di trattenere l’impulso a giudicare tutti al primo sguardo. È un’impresa controllare l’emotività, ma possiamo migliorare. Abbiamo sfatato il mito della famiglia perfetta da tempo, ora conosciamo limiti e pregi dei nostri cari.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le incombenze da sbrigare potrebbero sembrarci eccessive, ma con una ferrea programmazione, riusciamo a schivarle senza alcun affanno. L’idea di unirci agli altri ci stuzzica: accettiamo l’invito di alcuni amici a passare una serata mondana.