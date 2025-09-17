Scorpione, buonumore a rischio per le tensioni di coppia: l'oroscopo di oggi, mercoledì 17 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 17 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Se in passato ci siamo dissociati dai facili coinvolgimenti emotivi, oggi, con la Luna in trigono a Nettuno, siamo più propensi alle lusinghe. In una divergenza di opinioni, sono i risultati a indicarci dove sta il torto e dove sta invece la ragione.

Toro. 21/4 – 20/5

Stare da soli a lungo non ci giova, senza amore ci sentiamo smarriti. Con la Luna in Leone, viviamo momenti di tristezza, in cui tutto sembra vacillare. Recuperando l’equilibrio, avanziamo fra gli ostacoli. In società e fra gli amici, mostriamoci più decisi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il riposo del guerriero, anche se il nostro non è un dolce far niente: la mente è all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie. Occasioni di riposo per il corpo e per lo spirito. Una serata con gli amici si rivela piacevole oltre le aspettative.