Acquario, rimuginare sul passato non è salutare: l'oroscopo di domani, giovedì 18 settembre

Possediamo buonsenso e intelligenza in abbondanza. Gli ostacoli, seppur duri, si possono affrontare con decisione e con il sorriso stampato in volto. Se in famiglia siamo alle prese con scontri generazionali, mettiamoci nei panni altrui, entriamo in empatia.

Con la Luna in quadratura, sarebbe preferibile accettare il mondo com’è, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse. L’immobilismo è strategia. Grazie al senso pratico, sappiamo fronteggiare abilmente un imprevisto, ottenendo l’ammirazione dei colleghi.

Leone. 23/7 – 23/8

Possiamo congratularci con noi stessi per l’avanzamento ottenuto nella carriera. Le nostre capacità hanno messo a tacere le gelosie dei colleghi. Se in gioco c’è il prestigio professionale o la stabilità economica, potrebbe venire meno la consueta calma.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siamo nella condizione emotiva ideale per uscire, vedere gente. Complice un bicchiere di buon vino, la nostra dialettica farà presa sul pubblico. Si insinua il tarlo del sospetto, ma le dimostrazioni della persona amata lo mettono prontamente a tacere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in sestile e l’ingresso di Mercurio nel segno, siamo più spensierati del solito. Viviamo questo momento con la mente libera, senza patemi. Se restiamo in attesa di un cambiamento sul lavoro, alcune alleanze potrebbero aprire stimolanti prospettive.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Leone sembra remarci contro, facendoci perdere mordente e motivazione. Occhio agli affari, agli spostamenti e alle spese impreviste. L’energia non ci manca, ma scarseggiamo di coerenza. Corriamo a destra e a manca, concludendo ben poco.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Studiamo una strategia d’azione: in sinergia con la Luna, in trigono nel nostro cielo, possiamo superare le difficoltà e onorare gli impegni. È opportuno tirar fuori non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che sentiamo nel cuore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la giusta compagnia, sappiamo divertirci e investire tempo in interessi culturali, che arricchiscano l’anima e ci facciano stare bene. Un velo d’ansia resta nascosto dietro il nostro sguardo sereno: sono in pochi quelli che riescono a scorgerlo.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’ambiente domestico è insidioso: la Luna opposta dal Leone ci rende particolarmente ansiosi e irascibili, basta un niente per farci dare in escandescenze. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il pessimo umore: rimuginare sul passato non è salutare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Voglia di svago, da soddisfare spendendo il tempo libero nei passatempi preferiti o in qualche attività sportiva. Il denaro è il nostro cruccio. Nuove conoscenze preziose, rapporti di collaborazione costruttivi. Le relazioni hanno il vento in poppa.