Scorpione, buonumore a rischio per le tensioni di coppia: l'oroscopo di domani, mercoledì 17 settembre

Oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 17 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Se in passato ci siamo dissociati dai facili coinvolgimenti emotivi, oggi, con la Luna in trigono a Nettuno, siamo più propensi alle lusinghe. In una divergenza di opinioni, sono i risultati a indicarci dove sta il torto e dove sta invece la ragione.
Toro. 21/4 – 20/5
Stare da soli a lungo non ci giova, senza amore ci sentiamo smarriti. Con la Luna in Leone, viviamo momenti di tristezza, in cui tutto sembra vacillare. Recuperando l’equilibrio, avanziamo fra gli ostacoli. In società e fra gli amici, mostriamoci più decisi.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Il riposo del guerriero, anche se il nostro non è un dolce far niente: la mente è all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie. Occasioni di riposo per il corpo e per lo spirito. Una serata con gli amici si rivela piacevole oltre le aspettative.
Cancro. 22/6 – 22/7
Potrebbero presentarsi delle opportunità, che però richiedono prese di posizione immediate. Se le cogliamo al volo, può beneficiarne la carriera. Giochiamo fin troppo in difesa, evitando situazioni che ci costringerebbero a rivedere scelte di comodo.
Leone. 23/7 – 23/8
A nostro favore gioca la capacità di resilienza, che ci fornisce determinazione e adattabilità per gestire al meglio diatribe e ribellioni familiari. Evitiamo di concedere a chi ci ama l’alibi della gelosia, ma coltiviamo i nostri interessi oltre la coppia.
Vergine. 24/8 – 22/9
Se desideriamo una nuova relazione, potremmo essere presto esauditi, ma assicuriamoci che non sia solo una proiezione delle nostre aspettative. Non dobbiamo nascondere insicurezza e vulnerabilità, specie se sono tratti distintivi del nostro carattere.
Bilancia. 23/9 – 22/10
La Luna in sestile è un vero toccasana per le amicizie. Brevi uscite o viaggi prendono una piega tenera, con un vecchio conoscente da poco ritrovato. Clima ideale per alleggerirci, rinsaldare rapporti o rappacificarci con i colleghi dopo una discussione.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Non appare facile conservare intatto il buonumore, vista la quadratura della Luna. Fortunatamente in casa abbiamo degli alleati insostituibili. Tensioni nel rapporto di coppia: ci attanaglia l’idea di essere manovrati dalla brama di controllo altrui.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Programmiamo la giornata all’insegna della compagnia. Grazie al trigono della Luna in Leone, risultiamo dinamici e carismatici in modo spontaneo. Siamo in vena di generosità, la voglia di spendere oltremisura è fortissima. Poniamoci dei limiti.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Sfatiamo il mito che “chi fa da sé fa per tre”: se il percorso ci regala incontri estemporanei, anche senza prospettive future, perché non buttarci? Mettiamo a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente l’investimento che siamo disposti a sostenere.
Acquario. 21/1 – 19/2
In concomitanza dell’opposizione della Luna, questo mercoledì si tinge di toni scuri. Le incomprensioni portano a un dannoso mutismo. Atmosfera dispettosa, ma se ci concentriamo sul lavoro e accantoniamo l’egocentrismo, possiamo cavarcela.
Pesci. 20/2 – 20/3
L’accesa emotività acuisce la fretta di veder realizzato un nostro progetto. L’entusiasmo e la vitalità vanno gestiti in maniera equilibrata. In gruppo ritroviamo il buonumore: grazie all’affetto degli amici, recuperiamo sicurezza nel nostro fascino.
