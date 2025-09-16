Cancro, usate pazienza e realismo per superare le difficoltà: l'oroscopo di oggi, martedì 16 settembre

Abbiamo gli strumenti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per provare, armati di santa pazienza, a trasformarle. Una maggiore considerazione per le idee dei nostri collaboratori favorisce un’intesa profonda e vincente.

Progetti in fase di decollo e varie dinamiche familiari ci mettono in fermento. Le buone notizie sono sempre frutto della determinazione e della volontà. Dovremmo prendere in considerazione alcune proposte lavorative che comportano cambiamenti positivi.

La Luna in Cancro offre una buona opportunità per dare sfogo alla nostra creatività: per una volta possiamo mettere fra parentesi la burocrazia. Una nostra presenza più attiva e premurosa nella relazione ci eviterebbe diversi contrasti e malumori.

Giornata laboriosa ma efficace, a patto che riusciamo a trovare un equilibrio fra gli impegni, gli affetti e l’irresistibile voglia di sognare. Uno sguardo attento alle entrate e alle uscite potrebbe darci suggerimenti su come migliorare il bilancio.

Leone. 23/7 – 23/8

Piccole noie o imprevisti futili non dovrebbero avere la capacità di decentrarci, tanto più se si ha accanto una presenza affettuosa e sorridente. Tralasciando una carenza organizzativa che a dire il vero ci mette in affanno, centriamo comunque il bersaglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Gli influssi positivi del Sole nel segno in sestile con la Luna sono una manna per il nostro umore, che oggi risulta particolarmente scintillante. Riusciamo ad appianare ogni contrasto all’interno della coppia, con l’attitudine all’ascolto e alla comprensione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se siamo giù di corda, a fronte della Luna in quadratura, tuffiamoci nelle braccia accoglienti della famiglia: è ciò di cui abbiamo più bisogno. Al bando le titubanze, sfoderiamo il coraggio per fare i passi necessari verso una tenera riconciliazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Cancro ci strizza l’occhio, indicando la strada per ottenere l’attenzione di chi, fino a oggi, è stato impermeabile al nostro fascino. Nel rapporto a due riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alla giusta dose di autostima, guadagniamo in sensibilità e intuito. Se siamo alle prese con una questione spinosa, affidiamoci alla dolcezza. Nel lavoro riusciamo a dare il meglio. Scacciamo il malumore e procediamo spediti per la nostra strada.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In amore attendiamo un segno convincente da parte di chi, a parole, ci illude quotidianamente. Troviamo dentro di noi la risposta ai tanti dubbi. La Luna in opposizione provoca una certa umoralità. Diamoci del tempo per valutare i nostri sentimenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Martedì produttivo per i progetti concreti, compresa la possibilità di trovare soluzioni azzeccate per la famiglia, che mettano tutti d’accordo. È il momento di fare i conti con aspettative, progetti e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono della Luna è un buon alleato per dimostrare quanto valiamo professionalmente parlando. L’ambiente è collaborativo, procediamo con impeto e ambizione. Approfittiamo della favorevole disposizione di spirito per recuperare certi legami un po’ traballanti.