Acquario, provate ad essere meno suscettibili: l'oroscopo di oggi, lunedì 15 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi 15 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, entra nel nostro mirino. Diamoci da fare per risolverlo definitivamente. Una relazione di coppia alle prime battute necessita di maggiori cure: la Luna in Cancro potrebbe demotivarci.
Toro. 21/4 – 20/5
Il nostro carattere volitivo, unitamente alla Luna in sestile, apre le porte al cambiamento. Privilegiato l’amore, che garantisce evoluzioni. Buone notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Pochi eccessi nelle spese. Pazientiamo.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Possiamo intervenire con successo, in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non sia tradita la fiducia di chi ci ha sempre sostenuti. Perdonare e dimenticare sono sempre la scelta migliore, crogiolarci in ricordi tormentosi non ha senso.
Cancro. 22/6 – 22/7
Possiamo avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e faccende che l’impeto e la testardaggine hanno reso piuttosto farraginosi. Cuor di leoni nei sentimenti e volpi sul lavoro, specie per ciò che concerne un potenziale investimento.
Leone. 23/7 – 23/8
Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciandoci buone speranze per la sua realizzazione. Riflettiamo bene e scegliamo l’ambito che ci sembra più adatto, per un’azione prudente ma decisa.
Vergine. 24/8 – 22/9
La Luna in Cancro non si limita a darci una mano nelle varie incombenze, facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso. Viviamo una fase caratterizzata da pensiero lucido, azione equilibrata e da un’alta capacità di interazione.
Bilancia. 23/9 – 22/10
La Luna in quadratura ci rema contro, causando malumori in famiglia. Il nostro senso critico va calibrato in relazione ai nostri interlocutori. I legami affettivi si fanno più profondi, ma cerchiamo di essere comprensivi e come sempre onesti.
Scorpione. 23/10 – 22/11
L’ottima posizione della Luna, in trigono al nostro segno, ci aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttiamo ogni occasione per affermarci. La nota insofferenza verso le cose di piccolo conto scende a patti e si adegua il più possibile alle circostanze.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Un’idea geniale ci salva dagli imprevisti, regalandoci qualche entrata economica fortunata. Gli amici ci dimostrano quanto tengono a noi. Con un po’ di tolleranza, riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in veri e propri battibecchi o litigi.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Oggi dobbiamo impiegare le nostre energie per contrastare la Luna in opposizione. Curiamo le finanze, mirando a ottenere risultati concreti. Compiamo un passo indietro, cercando di leggere con più flessibilità i rapporti con coloro a cui vogliamo bene.
Acquario. 21/1 – 19/2
Nel caso in cui dovessimo avere delle perplessità sulla relazione di coppia, diamo sfogo alla curiosità e tentiamo di vederci chiaro, dissipando ogni dubbio. Proviamo a essere meno suscettibili, senza scambiare per offese quelle che sono critiche costruttive.
Pesci. 20/2 – 20/3
Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie, rafforzati dalla Luna in Cancro. Dobbiamo sempre dare ascolto ai consigli di un vero amico. Con la persona del cuore siamo tutto zucchero e miele. Suggelliamo la bella giornata con un invito romantico.
Caricamento commenti
Commenta la notizia