Acquario, provate ad essere meno suscettibili: l'oroscopo di domani, lunedì 15 settembre

Oroscopo Barbanera di domani 15 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, entra nel nostro mirino. Diamoci da fare per risolverlo definitivamente. Una relazione di coppia alle prime battute necessita di maggiori cure: la Luna in Cancro potrebbe demotivarci.

Toro. 21/4 – 20/5

Il nostro carattere volitivo, unitamente alla Luna in sestile, apre le porte al cambiamento. Privilegiato l’amore, che garantisce evoluzioni. Buone notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Pochi eccessi nelle spese. Pazientiamo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Possiamo intervenire con successo, in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non sia tradita la fiducia di chi ci ha sempre sostenuti. Perdonare e dimenticare sono sempre la scelta migliore, crogiolarci in ricordi tormentosi non ha senso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Possiamo avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e faccende che l’impeto e la testardaggine hanno reso piuttosto farraginosi. Cuor di leoni nei sentimenti e volpi sul lavoro, specie per ciò che concerne un potenziale investimento.