Bilancia, siamo pimpanti: l'oroscopo di domani, 14 settembre

Gemelli. 21/5 – 21/6 Luna che illumina il nostro cielo: in pratica un trampolino di lancio, per definire progetti e gettarli al di là di ogni possibile ostacolo. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: gli spostamenti, gli studi e le nuove amicizie filano lisci.

Toro. 21/4 – 20/5 Domenica priva di eventi significativi, ma la mente è già proiettata a domani: l’ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone lavorativo. Possiamo accusare un calo della determinazione a produrre a tutti i costi, ma non è detto che sia un male.

Cancro. 22/6 – 22/7

Morale alto e gratificazioni a mille nella vita affettiva. Il più bel regalo di chi ci ama consiste nel supportarci, piuttosto che nei beni materiali. Abbiamo l’occasione giusta per metterci in luce, senza paura di volare troppo alto. “La fortuna aiuta gli audaci.”

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in Gemelli in sestile a Venere, ci batte forte il cuore, stiamo bene in compagnia, le novità ci entusiasmano e l’essere allegri ci viene naturale. Nuove simpatiche conoscenze, che oltre all’amabilità hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in quadrato a Mercurio nel segno genera squilibri emotivi e fragilità. La solidità dell’animo si rivela fondamentale in questo frangente. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il trigono della Luna con Marte conferma le nostre speranze: siamo pimpanti, circondati da volti allegri e benevoli, al centro del mondo. Con un sangue freddo da eroi, mettiamo mano ai noiosi compiti domestici, mantenendo il buonumore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Chiariamo le ambiguità nei rapporti di amicizia, prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma usiamo la dovuta diplomazia. Malintesi, incomprensioni e incontri con persone superficiali, lontane dalla nostra accesa sensibilità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La voglia di darcela a gambe per schivare pesanti confronti ci pone in contrasto con la famiglia, facendoci perdere l’opportunità di chiarire. Le delusioni ci pesano e ci impediscono di pensare con lucidità, ma le occasioni per rifarci non mancano.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Via libera a tutte le situazioni che spezzano la monotonia, ma stiamo attenti: modifiche radicali nell’alimentazione possono provocarci squilibri. La nostra capacità di adattamento ci rende pronti a fronteggiare con lucidità qualunque probabile emergenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’insicurezza ci attacca trasversalmente, ma il cuore non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa, puntando sulla fantasia e sull’elasticità. Abbiamo l’appoggio della Luna e l’approvazione dei familiari, per un importante progetto di studio all’estero.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata piuttosto movimentata, con una Luna in Gemelli che ci inclina alle dispute. Evitiamo confronti dai toni accesi, preferendo la solitudine. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria. Forse non siamo ancora pronti al grande passo.