Capricorno, lasciamoci corteggiare: l'oroscopo di domani, 13 settembre

Imprevisti nei rapporti sociali ci spingono a ricercare il sorriso altrove, magari sostenendo spese poco appropriate per rinnovare il guardaroba. Sul lavoro siamo una forza. La creatività e l’intelligenza compensano alcune lacune organizzative.

Il sestile della nostra Luna con Nettuno in Ariete ci rende sensibili e intuitivi. Approfittiamone per volgere a favore una situazione in fase di stallo. Un piccolo cambio di programma non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante.

Una ventata di brio, grazie alla Luna in Gemelli: i primi a beneficiarne sono l’amore e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Non esageriamo nella pretesa di ottenere risultati immediati, o nella speranza di forzarli con azioni inopportune.

Leone. 23/7 – 23/8

L’unica difficoltà di oggi è quella di decidere, se rilassarci alle terme, in un parco oppure sul divano. Per scelte così ardue serve acutezza. Siamo giunti a un bivio sentimentale: correndo qualche rischio, potremmo ambire a risultati promettenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Puntuale come un orologio ci assale un dubbio, fomentato dalla quadratura della Luna. La sfiducia atavica che abbiamo verso gli altri ci manda al tappeto. “Chi cerca trova”, dice il proverbio. Noi non sappiamo esattamente cosa cercare, perciò l’esito è scontato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fermenti prodotti dalla Luna in trigono: un nuovo amore, un viaggio, l’arrivo di una notizia ci rendono espansivi. Attiriamo l’attenzione. Nel giro delle amicizie, non esitiamo a mettere in riga chi mostra scarso senso di affidabilità ed empatia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gratificati su vari fronti, fra cui quello personale e quello economico, eppure qualcosa ci pesa. Forse l’ambizione ci toglie il gusto delle piccole cose. Gli amici ci vogliono bene e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a tutto ciò che ci piace.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la mente così affollata di pensieri, non ci resta che praticare la meditazione o programmare una salvifica gita fuori porta con chi ci ama. L’opposizione della Luna in Gemelli ci fa divenire ipersensibili verso gli atteggiamenti ambigui di un familiare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se la quotidianità ci va stretta, facciamoci trascinare dagli amici in un’iniziativa divertente, stando ben attenti a non metterci nei guai. Segnali di innamoramento, che si manifestano con sguardi rubati e regali inaspettati. Lasciamoci corteggiare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rapporti di collaborazione con le persone care. Molti progetti di coppia, ancora da definire, vanno deliberati con questo prezioso trigono della Luna. L’importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere: da lì dobbiamo solo muoverci con pazienza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Rapporti tesi in famiglia. Glissiamo su alcune domande riguardanti il futuro, perché nemmeno noi riusciamo a capire bene cosa sia più opportuno scegliere. Quando aumentano le responsabilità e raddoppiano le emozioni, non scappiamo alla prima difficoltà.