Ariete, usate la diplomazia e migliorerà anche l'amore: l'oroscopo di oggi, venerdì 12 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 12 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Il nostro asso nella manica è la cooperazione con esperti affidabili: ecco quanto basta per mettere a segno gli obiettivi nella nostra attività. Ottimi risultati in famiglia, ottenuti a suon di diplomazia. Anche l’intesa amorosa può guadagnare punti.

Toro. 21/4 – 20/5

Guardiamo in faccia la realtà con tranquillità e decidiamo se accettarla o provare a modificarla. Abbiamo le carte in regola per compiere scelte azzeccate. Rapporti familiari distesi: anche se in coppia c’è da ridire, sappiamo smussare alcuni lati del carattere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La nostra capacità di analisi è la chiave per risolvere ogni tipo di questione. Oggi preferiamo far volare la fantasia, armandoci di coraggio. Voglia di cose nuove anche nel campo lavorativo. Un progetto che ci sta a cuore sta prendendo forma.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in sestile che si schiera nettamente dalla nostra parte, la giornata ci indirizza verso nuove conquiste sia amorose sia professionali. Armonia e serenità fanno da sfondo alle nostre ore, da spendere in famiglia o con gli amici più cari.