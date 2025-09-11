Ariete, usate la diplomazia e migliorerà anche l'amore: l'oroscopo di domani, venerdì 12 settembre

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 12 settembre 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Il nostro asso nella manica è la cooperazione con esperti affidabili: ecco quanto basta per mettere a segno gli obiettivi nella nostra attività. Ottimi risultati in famiglia, ottenuti a suon di diplomazia. Anche l’intesa amorosa può guadagnare punti.
Toro. 21/4 – 20/5
Guardiamo in faccia la realtà con tranquillità e decidiamo se accettarla o provare a modificarla. Abbiamo le carte in regola per compiere scelte azzeccate. Rapporti familiari distesi: anche se in coppia c’è da ridire, sappiamo smussare alcuni lati del carattere.
Gemelli. 21/5 – 21/6
La nostra capacità di analisi è la chiave per risolvere ogni tipo di questione. Oggi preferiamo far volare la fantasia, armandoci di coraggio. Voglia di cose nuove anche nel campo lavorativo. Un progetto che ci sta a cuore sta prendendo forma.
Cancro. 22/6 – 22/7
Con la Luna in sestile che si schiera nettamente dalla nostra parte, la giornata ci indirizza verso nuove conquiste sia amorose sia professionali. Armonia e serenità fanno da sfondo alle nostre ore, da spendere in famiglia o con gli amici più cari.
Leone. 23/7 – 23/8
Tenuti sotto scacco dalla Luna in Toro, tendiamo a nascondere i nostri sentimenti profondi dietro una facciata di voluta indifferenza. Competizione sul lavoro: se non facciamo sconti ai rivali, loro non ce ne faranno al momento opportuno.
Vergine. 24/8 – 22/9
Il trigono della Luna con Mercurio nel nostro segno ci aiuta a placare le emozioni, a dare il meglio di fronte ai doveri e a circondarci di bellezza. In arrivo belle notizie che investono le amicizie. Telefonate, messaggi inaspettati, ricordi condivisi.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Venerdì costruttivo per la carriera: con la giusta dose di intraprendenza e determinazione, ci facciamo notare rispetto ad alcuni colleghi rampanti. Se siamo in attesa di risposte importanti riguardanti l’amore, iniziamo a organizzare una fuga romantica.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiamo di entrare in rotta di collisione. Per noi esistono soltanto il presente e il futuro, ma il cielo ci invita a chiudere prima i conti con il passato.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Si può decollare, ma prima dobbiamo chiarire qualcosa in sospeso. Non è il momento per futili illusioni, tutto va valutato per quello che è nella realtà. Probabilmente siamo noi ad accarezzare la tentazione del tradimento. Non diamo all’altro la responsabilità.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Clima brillante per la nostra vita sentimentale. Novità per il cuore: un nuovo legame, la storia di sempre che funziona alla grande, la cicogna in planata. Nella coppia, l’intesa nell’attuazione di un desiderio comune getta delle solide basi per un domani insieme.
Acquario. 21/1 – 19/2
Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una fase di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. La Luna in quadratura ci obbliga a una maggiore costanza e autocontrollo, per ridurre i notori eccessi.
Pesci. 20/2 – 20/3
Allietata dalla Luna in Toro, l’atmosfera assume un tono romantico. Gli occhi lucenti sono simbolo di nuovi entusiasmi nella relazione amorosa. L’abilità nel gestire le finanze regge anche di fronte a qualche oscillazione, dovuta a compere sfrenate.
