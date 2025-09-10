Capricorno, guardiamo con ottimismo alla giornata: l'oroscopo di domani, giovedì 11 settembre

Una girandola di emozioni fa riaffiorare vecchi ricordi. Facciamo piazza pulita di questi nostalgici pensieri, ragionando però con il cuore. Respiriamo lentamente e freniamo l’irruenza. Da un incontro casuale può nascere l’amore: accade a chi ci crede.

Navighiamo spensierati nel nostro mare blu, calmo e molto rilassante. L’amore scorre va spedito con il vento in poppa, spingendoci lungo la rotta. Iniziative a lungo raggio, investimenti azzeccati nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e i familiari.

Leone. 23/7 – 23/8

Gli alti e bassi dell’umore dipendono dalla severa Luna in Toro. Possiamo però compiere la magia di trasformare gli ostacoli in opportunità. Qualche dubbio non è di per sé una zavorra. Un attento esame interiore svela il diamante della consapevolezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in trigono spinge sulla concretezza: oggi si occupa in modo positivo delle nostre finanze. Siamo stanchi solo a pensare alle tante cose da fare? Mettiamoci all’opera, presto l’energia potrebbe arrivare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È un giovedì strano, forse anche faticoso, ma è la prospettiva a medio o lungo termine a consentirci di attraversare il percorso con leggerezza. Stiamo conquistando posizioni eccellenti, ci vuole ancora un po’ di pazienza. La svolta reale è nell’aria.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’opposizione della Luna ci dà qualche preoccupazione di troppo. La noia e la difficoltà a carburare ci spingono a saccheggiare il frigorifero. A sorpresa, oggi potremmo ottenere dei risvolti positivi: dalle esperienze spiacevoli nascono insegnamenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le nostre capacità ci regalano grosse soddisfazioni professionali. Senso della realtà, acume e una squadra imbattibile sono i nostri migliori alleati. Invitare parenti e amici a cena per una riconciliazione potrebbe rivelarsi un’idea eccellente e risolutiva.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ci sono in gioco forze eccellenti, che riescono a trovare il loro posto. La chiarezza della mente è favorita dalla Luna e da un’accurata introspezione. Alziamoci dal letto con il sorriso sulle labbra. Interessi profondi stanno catturando la nostra attenzione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi dobbiamo fare i conti con la Luna in quadratura dal Toro. Di fronte a pericolose tentazioni sentimentali e a spese impreviste, il caos regna sovrano. Qualche sospetto sulla condotta di chi amiamo, che ancora non siamo pronti a esprimere con precisione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Abbandoniamo il lavoro di buon grado, per goderci delle ore tutte casa e famiglia. I nostri cari ne rimangono piacevolmente sorpresi. Andiamo fortissimo, ma quando siamo in curva, rallentiamo dolcemente, tenendo a bada la voglia di strafare.