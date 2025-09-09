Vergine, restate concreti ma non rinunciate ai sogni: l'oroscopo di domani, mercoledì 10 settembre

La forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi, ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete, che ci ricarica e ci incoraggia. Informazioni da non trascurare per risolvere un problema. Dalle stelle, semaforo verde per chi è solo.

Momento adatto per rispolverare il nostro dinamismo. L’intraprendenza e la simpatia incoraggiano la nascita di nuove promettenti amicizie. Siamo in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste. Un viaggio all’insegna della scoperta.

Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il nostro punto di forza e l’intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Operando con metodo e originalità, otteniamo risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.

Leone. 23/7 – 23/8

Circostanze ideali per mettere a frutto le nostre capacità pratiche. Approfittiamo del trigono della Luna per cogliere un’opportunità professionale. Coltiviamo un unico obiettivo che richiede impegno, ma promette bene. Apertura verso nuovi incontri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Frenando la meticolosità che a volte ci induce in errore, senza dover rinunciare ai sogni, facciamo passi avanti sulla strada della realizzazione. Per fare tesoro dei segnali che possono arrivare anche fortuitamente, dobbiamo fermarci a guardare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’intesa di coppia mostra i suoi lati deboli. Divergenze in merito alla gestione del rapporto a due e questioni di denaro generano malcontento. Sentiamo l’esigenza di rivolgerci a un caro amico per chiedere un consiglio sentimentale disinteressato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali possiamo arrivare ovunque, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Una breve gita, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo ci rendono capaci di avere ancora fiducia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alla Luna in trigono, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci più responsabilità. Voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti: evitiamo le competizioni e la smania di stravincere a ogni costo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se qualche problema di lavoro ci tiene svegli la notte, attendiamo domani prima di rivendicare ciò che ci spetta: oggi siamo troppo emotivi. Se gli affari subiscono un rallentamento, affrontiamo con spirito zen gli effetti pesanti della Luna in Ariete.

Acquario. 21/1 – 19/2

In amore, mettendo da parte divergenze e punti di vista differenti, possiamo ravvivare la passione che ci ha unito, rafforzando il rapporto. La faretra di Cupido è ben fornita di fascino, desiderio e tenerezza, ma non ha urgenza di scoccare la freccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima sereno e disteso in famiglia: pianifichiamo pure vacanze, spostamenti e trasferte, che si rivelano un benefico cambiamento d’aria per tutti. Il lavoro procede per il meglio, ma la quotidianità oggi ci va stretta e avvertiamo desiderio di evasione.