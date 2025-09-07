Bilancia, in arrivo belle novità sul fronte dell'amore: l'oroscopo di oggi, domenica 7 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 7 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Domenica all’insegna del riposo, ma in compagnia dei nostri affetti. La lunga settimana lavorativa ha messo a dura prova la nostra resistenza fisica. Abbiamo in mente nuovi progetti: seppur con timore, è forte la curiosità e la voglia di rimetterci in gioco.

Toro. 21/4 – 20/5

Beneficiando del sestile della Luna in Pesci, la giornata sforna opportunità per trarre profitto dagli incontri, dando un contributo a un programma allettante. Da non perdere un concerto, un film romantico, una fuga al mare, un faccia a faccia con un vecchio amore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli spazi affettivi o familiari ci vanno stretti e abbiamo il desiderio di respirare. Evitiamo di chiuderci nell’angolo, il movimento trasforma. Lievi divergenze con le persone a noi care ci rendono insofferenti? Il torto non è mai da una parte sola.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in trigono incoraggia ogni nostro slancio, che deve essere sempre dinamico. Ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione. Sdrammatizzare gli eventi consente di vivere più felici e spensierati. Siamo maestri in questa arte, applichiamoci.