Acquario, la stanchezza mentale ci fa perdere colpi: oroscopo di domani, lunedì 8 settembre 2025

Oroscopo di Barbanera di domani, lunedì 8 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Creatività e fantasia sfornano iniziative indovinate, da portare avanti con slancio. Incontri, emozioni ed esperienze movimentano la serata. Piuttosto che chiuderci in noi stessi, sfoghiamoci con una bella sfuriata. Poi fare la pace diventa più dolce.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di un colpo di testa, valutiamo sia i pro sia i contro di questa ventata di novità. Se collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in quadratura in Pesci rende poco produttivo il nostro ritorno al dovere. Cerchiamo di recuperare la giusta dose di costanza e di responsabilità. La persona amata avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo da tempo. Accettiamo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Quest’oggi il trigono della Luna con Giove nel segno ci permette di comprendere in profondità lo stato d’animo di ogni nostro interlocutore. Per finire in bellezza la giornata, dedichiamoci a incontri con gli amici e a piacevoli sorprese amorose.