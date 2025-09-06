Pesci, le opportunità non ci mancano: oroscopo di oggi, sabato 6 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 6 settembre 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Fermento per progetti e opportunità da realizzare non da soli. Siamo dinamici e grintosi però in gruppo rendiamo di più. Lo scambio è importante. Teniamo conto di alcune innovazioni valide, su cui possiamo facilmente impostare iniziative proficue.

Toro. 21/4 – 20/5

Sabato con la Luna in Acquario, che ci tiene sulla corda fino al tardo pomeriggio. In serata, grazie al nostro fascino, ci attendono nuovi incontri. Un giorno piuttosto contraddittorio. Il senso di responsabilità che ci anima collide con il desiderio di libertà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La vita sentimentale è facilitata dal nostro sesto senso in tema di incontri al buio. Riconosciamo a distanza chi merita la nostra attenzione. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano l’ambizione, ma a cui non possiamo far fronte.

Cancro. 22/6 – 22/7

La voglia di divertimento è un buon passaporto per il fine settimana. In gita o in città troviamo stimoli per trascorrere delle ore divertenti. Teniamo il fiato sospeso su una questione che ci sta a cuore, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili.