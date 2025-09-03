Pesci, creatività e idee luminose: l'oroscopo di domani, 4 settembre

Cancro. 22/6 – 22/7 Giovedì per metà caratterizzato dall’opposizione della Luna al nostro segno. Guardiamo con ottimismo ai prossimi eventi, senza perdere la fiducia. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e di atti simbolici che interrompano il circolo vizioso.

Gemelli. 21/5 – 21/6 Giustamente puntiamo in alto, come al solito, però, nonostante le infinite conferme ricevute, crediamo di non avere i numeri per arrivare alla meta. Se la nostra storia d’amore vive un periodo sereno e appagante, impegniamoci perché l’intesa duri a lungo.

Toro. 21/4 – 20/5 Non pretendiamo troppo, quando le circostanze non sono del tutto a nostro favore. Seguiamo le indicazioni che la vita ci offre giorno dopo giorno. Coltiviamo progetti grandiosi, ma con la saggezza di chi sa aspettare il momento giusto per realizzarli.

Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna in quadratura scombina diverse tessere del puzzle che ci siamo costruiti in questi ultimi tempi. In serata diventeremo più ottimisti e risoluti. Comunicazione poco fluida in famiglia. Nelle finanze, il vento resta ancora distante dalle nostre vele.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera serena, protettiva nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per seguire passioni, passatempi e iniziative di gruppo. Abbiamo l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito sentimentale o familiare, accantonando l’orgoglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Carriera in primo piano. Arrivano ottime opportunità, che dobbiamo però cullare con paziente costanza, rispettando i tempi di semina e di raccolta. Oggi è possibile navigare a vista, tirare dritto per la nostra strada e agire seguendo soltanto l’istinto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I compiti ripetitivi, che di solito troviamo noiosi, li affrontiamo con il sorriso. La Luna in Capricorno per tutta la mattina farà sentire il suo peso. Affrontiamo con saggezza le difficoltà, ascoltando soprattutto i consigli di chi conosciamo e stimiamo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Chi ben comincia è a metà dell’opera, e per noi la giornata inizia molto bene. Clima disteso in famiglia, così come nelle storie d’amore. Una fase di isolamento può servirci per riflettere: non chiudiamo fuori dalla porta coloro che amiamo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nella nostra relazione siamo invitati alla concretezza, a migliorare la comunicazione con la persona del cuore prevenendo la nascita di malintesi. L’elemento essenziale nei rapporti con gli altri è quello di conservarci chiari, autentici e soprattutto sinceri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mattinata in parziale compagnia di una Luna benevola che dà parecchi spunti a chi di noi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Giochiamoci il tutto per tutto. Lucidità mentale e rapidità di riflessi ci consentono di metterci in luce.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un grazie di cuore all’empatia, che ci aiuta ad appianare ogni malinteso e ci offre l’opportunità di un incontro sentimentale inaspettato. Oggi, a una buona resa personale, si accompagna un ambiente di lavoro proficuo e assai collaborativo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Risveglio baciato dalla Luna, in sestile a Saturno nel nostro cielo. La creatività tiene banco e sforna idee luminose utili per fare il salto di qualità. Un problema familiare, affrontato con la disponibilità a rivedere le nostre posizioni, si chiarisce presto.