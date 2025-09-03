Cancro, tensioni in famiglia per la gestione oculata dei risparmi: l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 settembre

Focus sul settore finanziario. Con la Luna in opposizione a Giove, una gestione poco oculata dei nostri risparmi ci porta ad avere scontri in famiglia. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati.

È il momento giusto per lavorare con profitto, incontrare gli amici, mettere la nostra sensibilità al servizio di un’azione concreta ed efficace. Nella comunicazione, troviamo gratificazioni nel porre più attenzione all’ascolto dell’interlocutore.

L’impronta efficace di questa Luna in trigono dal Capricorno ha dei riscontri positivi. Diamo il via a un’impresa preziosa, destinata a un buon finale. Un pizzico di coraggio ci consente di attraversare questa fase densa di cambiamenti, senza vacillare.

Cielo affollato come la tangenziale all’ora di punta. La Luna in quadratura ci riserva qualche intoppo nell’attività e nelle relazioni affettive. Permettiamo anche alle persone a noi care di fare le loro esperienze, libere da ogni nostra ingerenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Sostenute da Venere nel nostro cielo che ci rende brillanti e fascinosi, le nostre iniziative d’amore hanno alte possibilità di giungere al successo. Grazie a emozioni intense, ben guidate dalla ragione e da una dialettica suadente, diventiamo vincenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le nostre aspirazioni trovano spazio all’interno della cerchia familiare: abbiamo comunque intorno gente energica, in grado di sostenerci. Intraprendendo un viaggio introspettivo alla ricerca della serenità, otteniamo di sicuro risultati interessanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Affrontiamo doveri e compiti odierni con poco entusiasmo: la Luna in quadratura a Marte nel segno, infatti, frena la nostra scalata verso la vetta. Armiamoci di sensibilità per capire le criticità del rapporto di coppia. Un passo avanti sulla via della pace.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Alta produttività nell’impegno professionale: realizziamo più di quanto programmato, anche grazie all’arguzia di un suggerimento brillante. La Luna in Capricorno ci fa l’occhiolino, e il buonumore diventa subito un nostro prezioso alleato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alcune questioni lasciate in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico. Affidiamoci alla sensibilità, per comprendere le ragioni di chi ci fa battere il cuore: siamo stati poco presenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, guidati dalla Luna in congiunzione. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di concludere molto con poco sforzo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Quando un imprevisto si frappone tra noi e la vittoria, dobbiamo contare su metodo e logica per raggiungere la meta. La pazienza ci premia. Mercoledì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e costruttivo per la carriera.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’umore positivo di oggi si spiega con la presenza della Luna in Capricorno. Trascorriamo del tempo in piacevole compagnia, ne saremmo gratificati. Ignorare tutto quello che ci disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Prima o poi torna fuori.