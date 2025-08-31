Sagittario, basta con la diplomazia e via con le coccole: l'oroscopo di domani, lunedì 1 settembre

Con la disponibilità che il cielo odierno mostra nei nostri riguardi, siamo in grado di riconoscere chi è meritevole della nostra stima e fiducia. Siamo soliti scontrarci in famiglia: le discussioni sono occasioni di confronto, se gestite con maturità.

La forza e la determinazione, con cui portiamo avanti i nostri disegni, sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Dinamismo. L’opposizione della Luna mette sul piatto della bilancia i torti subiti. Possiamo così provare a perdonare.

I colpi di testa e i voli pindarici sono mediati da amici disponibili. Dedicandoci all’interiorità, potremmo scoprire risorse a noi sconosciute. Vivacizziamo la giornata attingendo alla fantasia, aprendoci con i familiari verso interessi e nuovi progetti.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Sagittario, in trigono al nostro cielo, ci sostiene sul fronte burocratico. Risolviamo questioni legali rimaste bloccate da tempo. Difendiamo la sfera privata dalle interferenze esterne e non permettiamo a nessuno di metterci il naso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Di fronte a un imprevisto, la lucidità fa cilecca ed esitiamo più del dovuto. La Luna in quadrato potrebbe aumentare il senso di inadeguatezza. Quando l’istinto e la ragione camminano fianco a fianco, qualunque decisione si rivela quella giusta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’energia e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci procura l’ammirazione dei colleghi. La nostra positività attira consensi. Serata perfetta per partecipare a ricevimenti o incontri culturali.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e ci costringe a una continua vigilanza, almeno per l’ambito sentimentale possiamo rilassarci. Molte cose stanno cambiando. È importante non agire d’impulso e avere una visione puntuale della situazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Solitamente siamo persone che non amano gli eccessi, ma quando qualcuno ci stuzzica, è naturale che mettiamo il bavaglio alla consueta diplomazia. Abbiamo voglia di coccole nel rapporto a due, una sensazione di freddezza ci porta però a irrigidirci.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nonostante non ci siano motivi per essere diffidenti, l’istinto di guardarci le spalle è più forte di noi, in questo lunedì di inizio settembre. La resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi verso le novità, ma la vita è bella proprio perché è varia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato lavorativo, se vogliamo ampliare il nostro raggio d’azione. Stasera assistiamo a concerti o a manifestazioni artistiche, scambiandoci effusioni con l’amato bene.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Sagittario e il ritorno di Saturno retrogrado nel nostro segno ci privano di passione nella coppia. Rendiamoci più disponibili al confronto. Troviamo diversi pretesti per renderci invisi a soci o collaboratori, abbandonando la solita professionalità.