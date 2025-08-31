Leone, avete un biglietto per un viaggio nei territori dell’amore: l'oroscopo di oggi, domenica 31 agosto

Troppi pensieri si affollano in testa? Sgombriamola praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata. Sono di grande aiuto. Potremmo accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che sia un male.

L’insicurezza lavora ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole “ariosa”, puntando sulla fantasia, l’inventiva, l’elasticità. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva.

Il passaggio della Luna in Sagittario soddisfa le aspettative. In viaggio o a casa, siamo circondati da persone allegre che ci fanno sentire benvoluti. Abbiamo l’occasione di metterci in luce, senza paura di volare troppo alto. “La fortuna aiuta gli audaci.”

Leone. 23/7 – 23/8

Luna in Sagittario armonica a Venere: in pratica abbiamo in mano il biglietto per un viaggio nei territori dell’amore. Partiamo all’avventura. Nuove simpatiche conoscenze che oltre all’amabilità hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non è un incontro pacifico quello in atto fra il Sole e la Luna, ma a noi in pratica tocca solo di striscio. Sentiamoci liberi di defilarci. Un piccolo cambio di programma non indica necessariamente che ogni cosa sia precaria o traballante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Morale alto e gratificazioni a mille, sia nella vita affettiva sia nella carriera. Sono i regali della Luna in Sagittario e dei suoi amici fidati Venere e Marte. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il ritorno dalle ferie si profila poco entusiasmante. Se per il traffico intenso i tempi del viaggio si allungano, divaghiamo i bambini con giochi d’intelligenza. L’importante è avere un quadro chiaro delle mete da raggiungere: da lì si tratta solo di muoverci con pazienza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna nel segno è infastidita dal quadrato del Sole, sinonimo di lavoro. Lasciamo il pensiero del futuro sullo sfondo e salutiamo grati il mese di agosto. Venere e Marte ci invitano a una bellissima festa, un’occasione mondana a cui non possiamo mancare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Domenica priva di eventi significativi, la mente però è già proiettata a domani: l’ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone di impegni. Alcune situazioni nell’ambiente non ci vanno a genio, ma con i superiori la trattativa non è contemplata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice l’armonia donataci dalla Luna e da Marte, tra alla folla ci troviamo benone, le novità ci entusiasmano e con gli amici siamo in sintonia. L’atmosfera romantica e frizzante che si viene a creare ci incoraggia a prendere un’iniziativa sentimentale.

Pesci. 20/2 – 20/3

Puntuale come un orologio, arriva il dubbio. Nonostante i risultati ottenuti, s’insinua la sfiducia e basta un peso piuma per mandarci al tappeto. Siamo campioni nell’empatia, nel metterci nei panni degli altri, ma rimaniamo noi, non snaturiamoci.