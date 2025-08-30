Pesci, traguardi impossibili sono alla vostra portata: l'oroscopo di oggi, sabato 30 agosto

L'oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 30 agosto 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Teniamo alta la guardia e accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune cause sono perse in partenza, e non valgono impegno e sforzi eccessivi.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche difficoltà d’intesa con il prossimo è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po’ per conto nostro. Osiamo cambiamenti, ma asteniamoci dal giudizio aspro sugli altri. “Chi di spada ferisce, di spada perisce.”

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza avere distrazioni, ci dedichiamo con tenacia all’attività. L’esecuzione è buona, riteniamoci soddisfatti.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna al mattino in Scorpione è sempre un’alleata. Lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. L’intelligenza e lo straordinario sangue freddo che abbiamo ci permettono di sventare un imbroglio finanziario.