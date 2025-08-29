Pesci, traguardi impossibili sono alla vostra portata: l'oroscopo di domani, sabato 30 agosto

L'oroscopo di Barbanera di domani, sabato 30 agosto 2025
Ariete. 21/3 – 20/4
Teniamo alta la guardia e accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune cause sono perse in partenza, e non valgono impegno e sforzi eccessivi.
Toro. 21/4 – 20/5
Qualche difficoltà d’intesa con il prossimo è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po’ per conto nostro. Osiamo cambiamenti, ma asteniamoci dal giudizio aspro sugli altri. “Chi di spada ferisce, di spada perisce.”
Gemelli. 21/5 – 21/6
Il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza avere distrazioni, ci dedichiamo con tenacia all’attività. L’esecuzione è buona, riteniamoci soddisfatti.
Cancro. 22/6 – 22/7
La Luna al mattino in Scorpione è sempre un’alleata. Lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. L’intelligenza e lo straordinario sangue freddo che abbiamo ci permettono di sventare un imbroglio finanziario.
Leone. 23/7 – 23/8
Il quadrato lunare a Mercurio segnala problemi al lavoro. Cauteliamoci da qualcuno che fa il doppio gioco. Teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise? Chiediamo la stessa onestà e trasparenza.
Vergine. 24/8 – 22/9
Complice la Luna ancora per poco in Scorpione, sfoggiamo un piglio combattivo, che ci consente di far sì che gelosie e rivalità non condizionino l’ambiente. Sentiamoci fieri delle nostre capacità. Abbiamo gestito una questione professionale con grande abilità.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, possiamo correggere il tiro. Situazioni che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Più facile a dirsi che a farsi, oggi che la Luna nel nostro cielo è presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in un riflessivo silenzio, passa in fretta. L’autocritica è un modo onesto e gratuito, per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità di successo.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Sul piano fisico forse ci sentiamo un po’ fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni dell’organismo. Può giovarne anche la mente. I progetti di viaggio, i sogni di gloria, meglio rimandarli al pomeriggio, la mattina trascorre sonnolenta.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Al risveglio, la Luna nello Scorpione instaura intorno un clima tranquillo, ma affatto noioso. Determinazione in risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo faccende in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, prestando però attenzione ai dettagli.
Acquario. 21/1 – 19/2
Rallentamenti e ritardi sul fronte lavorativo generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo, se non facendo ricorso alla razionalità. Dovremmo fare una serena autocritica, ampliare la nostra flessibilità. Riconosciamo gli errori commessi.
Pesci. 20/2 – 20/3
Stamattina possiamo rilassarci, con la Luna così amichevole con noi: se fin qui ci siamo accontentati di poco, ora è il momento di esigere di più. Circostanze che sembrava fossero difficili si stanno invece rivelando decisamente alla nostra portata.
Caricamento commenti
Commenta la notizia