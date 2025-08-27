Gemelli, clima sereno e dinamico: l'oroscopo di domani, giovedì 28 agosto

Cancro. 22/6 – 22/7 Le faccende di cuore sono confuse, ma l’ingresso della Luna in Scorpione ci mostra uno spiraglio: il primo passo per uscire fuori dalle nebbie. Possiamo dimostrare la nostra serietà, facendoci notare da una persona importante e ottenendo il suo plauso.

Toro. 21/4 – 20/5 Non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, generati dalla Luna in Scorpione e da Venere. Basta un pizzico d’ironia, un approccio sensuale per farli svanire. La gelosia si insinua nella mente e ci invita a riflettere: abbiamo le prove dei nostri sospetti o sono solo fantasie?

Leone. 23/7 – 23/8

Scegliamo un luogo tranquillo, per stare un po’ da soli, scrivere, dipingere, praticare yoga, liberarci dalla spiacevole sensazione di essere controllati a vista. Siamo generosi, tendiamo la mano per primi. Anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca. Soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni, e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo alcuni impegni e focalizziamoci su qualcosa di nuovo, senza paura di esplorare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È una giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, sarà piacevole rivedere luoghi e persone. La condizione affettiva è in subbuglio, e la cosa ci stuzzica: tenerezze e coccole non devono mai mancare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Restiamo radicati sulle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Punti sul vivo da un risultato inferiore alle aspettative? Uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualcuno con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione: cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono situazioni da sistemare, concludiamo il più in fretta possibile, ma senza sottovalutare i dettagli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli amici fanno molto per noi, con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d’azione, ascoltiamo le loro ragioni. La Luna in Scorpione sottolinea l’importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se continuiamo a guardarci le spalle, non ci accorgiamo di avere davanti un’altra splendida occasione. Se un amore sboccia, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni accorrono i nostri familiari. Ci vogliono bene, ma non ci aiutano.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione ci consente di guardare la realtà negli occhi. Ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce: dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono il prezzo pagato.