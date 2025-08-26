Vergine, tra amore e amicizia troviamo ciò che serve: l'oroscopo di oggi, martedì 26 agosto

Cancro. 22/6 – 22/7 Luna stregata in quadrato, una minaccia per la nostra tranquillità. Se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo: o è un sì o è un no. Ore delicate, da gestire evitando di strafare: meglio assumere un atteggiamento modesto, dimesso.

Gemelli. 21/5 – 21/6 Gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l’ingresso della Luna in Bilancia: ritroviamo il nostro consueto entusiasmo, torniamo a far festa. Venere in sestile a Urano suggerisce di controllare la posta e telefono, fantastiche sorprese in vista.

Toro. 21/4 – 20/5 Un martedì d’agosto è il palco ideale per mettere in scena un’atmosfera piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni.

Ariete. 21/3 – 20/4 La nostra storia d’amore si destreggia fra altri e bassi, ma oggi l’incontro di Venere con Saturno e Urano ci persuade a imboccare la strada dell’altare. È arrivato il momento giusto per una decisione importante, prendiamola sia con il cuore sia con la testa.

Leone. 23/7 – 23/8

Venere nel nostro cielo, appoggiata da Saturno e Urano, annuncia un giorno ruggente, appassionato e forse fatale, propizio a incontri che lasciano il segno. La situazione sentimentale ci dona gratificazioni e conferme sul rapporto di coppia. Pensiamo alle nozze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fra gli annunci odierni, troviamo ciò che ci serve: cuore, amicizia, acquisti. Invitiamo una persona cara e trasciniamola con noi, divertimento assicurato. Un’improvvisa certezza si fa strada in noi: se amore deve essere, bene, altrimenti meglio una beata solitudine.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna congiunta a Marte consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre posizioni, per quanto ponderate, non ci fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono molto bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il martedì trascorre in un clima di pigrizia. Prendiamolo così, senza voler fare a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Abbiamo tempo e voglia di osare nei sentimenti o sul lavoro, di far capire che ci siamo anche noi? Domani.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Addomestichiamo l’orgoglio e la permalosità, oggi che la Luna torna ad appoggiarci: se guardiamo le cose con lucidità, sappiamo anche gestirle abilmente. Al temporaneo calo dei giorni passati, si sostituisce una rinnovata costanza, con cui recuperare terreno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna capricciosa in Bilancia. La settimana è appena iniziata, in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo: cerchiamo un rimedio. Una cena romantica non dà gli effetti sperati: per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche contrasto per questioni relative alle spese non riuscirà a intaccare il buonumore che ci portiamo addosso, grazie al trigono lunare. Un invito a un’escursione in montagna ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Martedì tranquillo, all’insegna del lavoro senza sforzo né fatica. Con la giusta squadra, siamo in grado di sollevare il mondo, senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che ci amano: non deludiamoli, restiamo umani.