Ariete, sprigioniamo fantasia e spiritualità: l'oroscopo di domani, mercoledì 27 agosto

Cancro. 22/6 – 22/7 Oggi abbiamo più di un motivo per borbottare: la Luna in Bilancia preannuncia una giornata all’insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica a due, ma l’appuntamento può sfumare, se non lasciamo a casa il nervosismo.

Toro. 21/4 – 20/5 Oggi teniamo in mano le carte per ottenere l’ammirazione e la stima di chi ci intriga. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia potrebbe coglierci di sorpresa. È un’eco che proviene dal passato, non ascoltiamola.

Ariete. 21/3 – 20/4 Venere in trigono a Nettuno ci sprona alla fantasia e alla spiritualità. Diamo spazio a noi stessi e all’amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica, dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividendoci equamente i pesi.

Leone. 23/7 – 23/8

Clima di esplorazione, soprattutto nella sfera interiore: accarezziamo l’idea di un viaggio. Che sia una sorta di ricerca del tempo perduto? Non potremmo mai vivere su un’isola deserta: gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo: cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I contraccolpi di Giove sono mediati dalla combinazione fortunata tra la Luna e Mercurio. Troviamo disponibilità nelle persone vicine. Mercoledì che scorre piuttosto tranquillo, come un fiume quando si avvicina al mare: godiamoci il momento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Buone notizie: in attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile, affilare le armi e curare gli ultimi dettagli del nostro piano. In amore pretendiamo troppo e subito. Le relazioni hanno bisogno di maggior tempo per maturare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna è benevola. Qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall’allegria di un’atmosfera spensierata. L’umore è alto. È sufficiente perderci negli occhi di chi amiamo, per sentirci in pace con il mondo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dalla Luna in Bilancia arrivano segnali minacciosi: la distensione che ci saremmo auspicati, in famiglia o con l’amato è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso, la cordialità: hanno un gran potere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sospendiamo ogni attività o impegno professionale stasera. In cielo c’è una falce di Luna crescente che può riuscire a illuminare il nostro cuore. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non finisce mai, ci segue dappertutto, anche a casa. Confrontarci con gli amici ci dà sollievo.