Pesci, scopriremo quanto è straordinaria la normalità: l'oroscopo di domani, lunedì 25 agosto

Puntualmente, ciclicamente, ci facciamo sorprendere dai dubbi, ma non oggi. Dal nostro ambiente e da Cupido riceviamo notizie e conferme rassicuranti. “Chi cerca trova”, recita un vecchio detto. L’importante è sapere cosa si cerca, per sperare di trovarlo.

L’ennesimo tuffo al cuore ci attende, con la Luna ancora in Vergine: per fortuna sta passando e in serata la situazione evolverà in meglio. A una resa professionale traballante, si accompagna anche un clima lavorativo ben poco collaborativo.

Rientriamo alla base dopo le ferie? La voglia è poca, mettiamolo in conto, ma riprendere il ritmo quotidiano ci resta più facile a farsi che a dirsi. Decisioni importanti per le nostre tasche. Corriamo pure qualche rischio, le previsioni sono promettenti.

Un amico fidato ci invita alla concretezza, a non raccontare favole agli altri e a noi stessi: dopo lo sconcerto iniziale, riflettendoci capiamo che ha ragione. La regola essenziale nei rapporti interpersonali è rimanere sì noi stessi, ma disponibili alla mediazione.

Leone. 23/7 – 23/8

La lucidità rimette i pezzi al loro posto, dopo un periodo di confusione dovuto a vacanze e circostanze varie. Compromessi e patti per ripartire. Dialogo costruttivo in famiglia, momenti di quiete, in cui ci sentiamo come una barca col vento in poppa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siamo bendisposti ai sentimenti, aperti a nuovi incontri e affettuosi con il compagno di vita. Se ci sfuggisse dalla bocca un “ti amo”, sarebbe da festeggiare. Bella sensazione oggi, con la mente e il cuore che procedono a braccetto nella medesima direzione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una giornata ideale per oziare beatamente dove meglio crediamo, ma anche per dedicarci a interessi creativi: musica, fotografia, pittura o cucina. Se la relazione sta attraversando una fase serena, impegniamoci perché la pace duri il più a lungo possibile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Stabiliamo fruttuosi rapporti di collaborazione con fratelli e cugini, basati su patti chiari che soddisfino le esigenze di tutte le parti coinvolte. L’importante è avere in mente un quadro dei traguardi da raggiungere: da lì si tratta solo di agire.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un lunedì d’estate per noi è un invito al piacere, non al dovere. Ma fino al pomeriggio è probabile che il lavoro assorba tutte le nostre energie. Per far felice chi ci è vicino, siamo disposti a occuparci di casa e faccende varie. Se non è amore, cos’è?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sodalizio in atto fra il Sole e la Luna in Vergine è l’unico proficuo. Mostriamo a chi ci interessa la nostra affidabilità e determinazione. Un inaspettato cambio di programma non deve farci preoccupare, fa tutto parte della quotidianità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cominciare con il piede giusto significa aver gettato le fondamenta, per una costruzione stabile e a prova di imprevisti. Siamo motivati e produttivi.

Affrontiamo la vita con saggezza e sensibilità, dando ascolto specialmente a chi conosciamo e stimiamo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Atmosfera rilassata. Dedichiamoci alla casa, alla famiglia e alla persona amata, per scoprire quanto può essere straordinaria la normalità. Riscopriamo la gioia di giocare con i figli, riempire la dispensa e il frigorifero, organizzare la settimana.